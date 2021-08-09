Harley-Davidson sadece bir adet üretti; açık artırmayla satılacak

Harley-Davidson'ın elektrikli bisiklet markası Serial 1, sadece bir adet üretilecek bir açık artırma ile satılacak bir modelini tanıttı.

Serial 1 adlı bir marka yaratarak elektirkli bisiklet bölümünü ayıran Harley-Davidson, yeni bir serinin üretimini duyurdu.

1-OFF adlı seride sadece bir adet üretilecek ve açık artırma üzerinden satılacak özel modeller olacak.



Bu serinin ilk üyesi MOSH/CHOPPER modeli retro tarz bir elektrikli bisiklet. Bisiklette, 250W gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. 526 Wh pil paketi 160 kilometrelik bir menizl vadediyor. Tabi bu menzil kullanıma göre değişiyor.



Yaklaşık 3 gün sonra bitecek bir açık artırma üzerinden satılan bisiklet için şimdiye kadar 6 bin 100 dolarlık teklif geldi.