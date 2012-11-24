Haritalarda yer alan Sandy adası gerçekte yok

Avustralyalı bilim adamları son 10 yıldır tüm haritalarda yer alan bir adanın gerçekte var olmadığını açıkladı. Syndey Üniversitesi’nde çalışan bir jeolog, Google Haritalar’da yıllardır yer alan Sandy Adası’nın gerçekte var olmadığını ifade etti.

log.com.tr'de yer alan habere göre, Avustralya ile Fransız yönetimi altındaki Yeni Kaledonya arasında gösterilen yere gittiklerini söyleyen bilim adamları buldukları şeyin sadece 1,3 km derinlik olduğunu belirtti.

Maria Seton, adanın Google Haritalar ve diğer haritalarda görüldüğünü belirterek, böyle bir adanın aslında gerçekte var olmadığını Fransız haber ajansı AFB’ye açıkladı.

Şaşkınlığını dile getiren Seton, toprak parçasının haritalara nasıl girdiğini merak ettiklerini ve bu durumu araştırıp bulmak istediklerini söyledi.

Ayrıca Google da yaptığı hatayı kabul etti. Şirket, Sydney Morning Herald gazetesine dünyanın sürekli değiştiğini ve bu değişikliklerin sürekli bir çabayı gerektirdiğini belirtti.

Avustralya Hidrografik Servisi’nden Mike Prince, bu adanın Google Haritalar’da yer almasının, insan hatasından kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.

Prince bunun yanında bazı haritalarda kopyalamayı önlemek için yerleştirilen sahte sokağın bu haritada yerini bir haritaya bırakmış olabileceğini söyledi.