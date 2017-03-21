Harika Avcı'nın şoförü: Birikmiş maaşımı istedim, Avcı adamlarına 'İşini bitirin' dedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın, bir süre şoförlüğünü yapan Emre E., ödenmeyen maaşını istediği için Avcı'nın adamları tarafından kaçırıldığını ve kafasına pompalı tüfek dayanmak suretiyle öldürülmek istendiğini iddia etti.

Polise başvurarak Avcı'nın kendisini öldürtmek istediğini öne süren Emre E.'nin iddiası üzerine, Harika Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.

"Avcı adamlarına 'İşini bitirin' dedi"

Sabah'tan Dilek Avcı'nın haberine, şoförün iddiasına göre olay şöyle gelişti:

Şoför Emre E., son dönemde Avcı'nın maddi durumunun kötüye gitmesi sonucu maaşını alamamaya başladı. Genç şoför, bir müddet sonra ünlü şarkıcıdan biriken maaşını istedi. Bunun üzerine Avcı ile tartışan Emre E. işten ayrıldı.

28 Şubat günü Avcı, şoför Emre E.'ye 'Paranı Nesibe'den al' şeklinde bir mesaj attı. Mesajın ardından Avcı'nın başka bir çalışanı olan Nesibe A., Emre E.'yi aradı. Avcı'nın kendisini beklediğini söyleyen Nesibe A. bir buluşma ayarladı. Emre E., BMW marka araçta kendisini bekleyen Nesibe A. ile buluştu. Yolda giderken araç içinde konuşan ikili, bir süre sonra başka bir araç tarafından durduruldu. Otomobile altı kişi daha bindi.

"Sitenin güvenliği durdurdu"

Emre E.'yi tehdit eden bu kişiler; iddiaya göre Harika Avcı'nın emri üzerine aracı Saklıkent'teki bir siteye götürdü. Sitedeki bir binaya sokulan Emre E., burada Avcı'yla karşılaştı. Ne olduğunu anlayamayan Emre E., iddiasına göre adamlardan dayak yedi.

Kafasına pompalı tüfek dayanıp ölümle tehdit edilen Emre E., Avcı'nın "Götürün, bunun işini bitirin" sözleriyle kendisinden geçti. Emre E.'nin kendisine gelmesini bekleyen şüpheli kişiler, araca bindirdikleri genç adamı öldürmek üzere ormanlık alana götürmeyi planladı.

Emre E., siteden çıkmak üzereyken güvenlik görevlilerini gördü ve bağırarak yardım istedi. Güvenlik görevlileri aracı durdurdu. Emre E., araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü. Harika Avcı ve adamlarından şikayetçi olan genç şoförün iddiası üzerine Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.



