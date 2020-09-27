Harika Avcı: Zorluklar yaşadığım doğrudur

Oyuncu Harika Avcı, kendisi hakkında çıkan 'maddi zorluk çekiyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Harika Avcı'nın uzun süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediğine ilişkin haberler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil." diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim. Rica ediyorum hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes, içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konularla ilgili anlayışınızı rica ederim. Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle... İlginiz için çok çok teşekkür ederim"