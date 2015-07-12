T24 LogoT24 Logo
Magazin

Harika Avcı intihar mı etti?

İntihar ettiği iddia edilen oyuncu, sağ üst göğsü ile kolundan yaralandı

12 Temmuz 2015 19:44

Sinema oyuncusu Harika Avcı'nın bir süredir kaldığı Bostancı'daki bir otel odasında silahla yaralandığı öğrenildi. Avcı'nın intihara teşebbüs ettiği ileri sürülüyor.

DHA'dan Hayati Kılıç'ın haberine göre, edinilen bilgiye göre sanatçının kaldığı odadan sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri Harika Avcı'yı kanlar içinde buldu.

Avcı, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı, göğüs ve kolundan yaralandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürürken silahın kime ait olduğu ve olayın ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapılmadı. 

Avcı'nın intihara teşebbüs ettiği haberinin ardından basın mensupları da bilgi almak için hastaneye akın etti. Ancak özel güvenlik görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi. Güvenlik güçleriyle basın mensupları arasında tartışma yaşandı.

 

ETİKETLER

harika avcıintihar ettiiddiayaralandıtedavi altında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24