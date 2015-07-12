Harika Avcı intihar mı etti?

Sinema oyuncusu Harika Avcı'nın bir süredir kaldığı Bostancı'daki bir otel odasında silahla yaralandığı öğrenildi. Avcı'nın intihara teşebbüs ettiği ileri sürülüyor.

DHA'dan Hayati Kılıç'ın haberine göre, edinilen bilgiye göre sanatçının kaldığı odadan sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri Harika Avcı'yı kanlar içinde buldu.

Avcı, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı, göğüs ve kolundan yaralandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürürken silahın kime ait olduğu ve olayın ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Avcı'nın intihara teşebbüs ettiği haberinin ardından basın mensupları da bilgi almak için hastaneye akın etti. Ancak özel güvenlik görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi. Güvenlik güçleriyle basın mensupları arasında tartışma yaşandı.