Harika Avcı: Erdoğan’dan yardım istedim

Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden Harika Avcı, sessizliğini bozdu. Abisinin kendisinin mal varlığını ele geçirmeye çalışması, avukatı tarafından dolandırılması ve eşinin madde bağımlısı olduğunun ortaya çıkmasına dair birçok konuda açıklama yaptı. Harika Avcı, “İbrahim'in sapkınlıkları ve madde bağımlısı olduğunu öğrenmem beni hayata küstürdü. Uzun bir süre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştım. Kimse yanlış anlamasın benimkisi yalakalık yapmak değil. Zor durumdaydım ve ondan yardım istedim” dedi.

Eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, eve uyuşturucu getirdiğini ve eşini polise ihbar ettiğini anlatan Avcı, eşinin “kullanıcıyım” deyip serbest kaldığını, Deniz Seki’ye yapılanın da haksızlık olduğunu dile getirdi.

Bunca yıldır sessiz kalmasının sebebinin eşinin düzelmesini beklemesi olduğunu söyleyen Avcı, prosedür gereği evlendiği eşinden ‘kurtulduktan’ sonra küllerinden doğmak istediğini ekledi.

Başak Çokan’a konuşan Harika Avcı’nın Millet gazetesinin bugünkü nüshasında (1 Şubat 2015) yayımlanan röportajı şöyle:

“Deliyim” albümünden sonra sessizliğe gömüldünüz. Niçin kaçtınız bu camiadan?

Nasıl kaçmayayım? Öz abimin bana yaptığı adi oyunları herkes biliyor. Mallarımı ele geçirmek için akli dengemin yerinde olmadığını iddia etti ve bana veraset davası açtı. Söyler misin abim dediğim insandan bu tarz bir şeye maruz kalmış biri sokaktaki diğer insanlara nasıl güvenir, nasıl inanır?

‘Erdoğan’a ulaşmaya çalıştım’

Abinizin açtığı davadan sonra mı kapattınız kendinizi?

Evet. Ancak abimizin olayının üzerinden çok geçmeden avukatım Türkan Kara tarafından dolandırıldım. O da benim bu durumumdan faydalanıp Bodrum’daki yazlığımı ve İstanbul dışında sahip olduğum evlerimi satmış. İki tane üst üste yaşadığım acı kazıktan sonra bir de üstüne evlendiğim insan İbrahim'in sapkınlıkları ve madde bağımlısı olduğunu öğrenmem beni hayata küstürdü. Uzun bir süre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştım. Kimse yanlış anlamasın benimkisi yalakalık yapmak değil. Zor durumdaydım ve ondan yardım istedim.

Etrafınızdaki insanlardan neden yardım istemediniz?

Çocukluğumdan bu yana her şeyi içimde yaşadım ben. Açlıktan ölsem, bir lokma ekmek istemem! İçimde fırtınalar kopsa yüzüm güler. Yıllardır kan kustum ama kızılcık şurubu içtim dedim herkese. O nedenle de her şeyi kendim çözmeye çalıştım. Ayrıca İbrahim arkadaşlarımı tehdit ediyordu, bu nedenle de kimse onun korkusundan yanıma yaklaşamıyordu.

Abinizin açtığı veraset davası sonuçlandı mı?

Akli dengemin aslanlar gibi yerinde olduğu ortaya çıktı. Aklım başımda olmasa yıllardır insanlarla iletişim kurabilir miyim? Ama yaşadığım olaylar bende büyük travmalara ve yaralara sebep oldu.

‘Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum’

Avukatınız Türkan Kara mallarınızı sizden izinsiz nasıl satışa çıkardı?

Abimin açtığı dava nedeniyle vekâlet vermiştim. Kolaylıkla satışa çıkarabildi bu yüzden. Benim için korkunç bir olaydı. Ama kimsem yoktu. Ben de kendi çabalarımla kadına savaş açtım. Tek isteğim beni dolandıran avukatın benden aldığı malların bana iade edilmesi. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. O bu ülkenin babası bana da yardım etsin lütfen.

Abiniz ile hep mi böyle kötüydü aranız?

Abim ile çok sıkı bir iletişimimiz yoktu. Zaten annemin ikinci evliliğinden olan çocuğu. Kadının ameliyat parasıyla sinemaya giden bir adamdan bahsediyorum; ne beklersin? Bana hasta diyor ama kendisi ruh hastası. Abi böyle yaparsa, eloğlu neler yapmaz?

‘Başında biri olsun, hakkını savunsun’

İbrahim Bey ile nasıl tanıştınız ve evlendiniz?

Kuzenim, abim dava açtığında ‘başında birisi olsun, hakkını savunsun’ dedi. Sonra da beni İbrahim ile tanıştırıp formalite evliliği yaptırdılar. Aynı evde ayrı odalarda yaşayacaktık.

Neden evlenmek zorunda kaldığınızı anlamadım. Çözümü burada bulmak çok akıllıca gelmedi bana...

Ben o sıralar kendimde değildim, yaşadıklarıma çok üzülüyordum. Bu nedenle teklif bana akıllıca geldi. Çünkü aklı dengemin yerinde olmadığını ispatlamaya çalışan bir abiye karşı devletten de gereken desteği alamamıştım. Bu nedenle başımda birisinin olmasını istedim ben de. Ben onun böyle korkunç bir adam olduğunu bilsem yanına yaklaşır mıydım? O dönem o kadar çok insan vardı ki etrafımda. Bunalmıştım hepsinden.

‘İlk kez söylüyorum, prosedür gereği evlendim’

Nasıl yani anlamadım ben. İbrahim Bey ile prosedür gereği mi evlendiniz? Gerçek bir evlilik yok mu ortada?

Elbette yok. Siz görüyorsunuz adamın nasıl biri olduğunu; ben aklı başında bir evlilik yapsam bu İbrahim gibi birisi olmaz. Resmi olarak karısıydım ama asla aynı evin içinde aynı odada kalmadık. Bunu da ilk kez söylüyorum.

İbrahim Bey tanıştığınız zamanlarda da böyle miydi?

Asla değildi, bana karşı kibardı. Sonra uyuşturucu kullandığını öğrendim. Bunu engellemek için elimden geleni yaptım. Ama Ayazağa'da takıldığı bir arkadaş grubu vardı, onlardan kurtaramadım. Zaten ondan sonra işkenceler başladı. Beni evden çıkarmadı hiç.

Peki boşanma davasından sonra ne yapmak istiyorsunuz?

Tek istediğim bu korkunç insandan kurtulmak. Ondan nefret ediyorum. En güzel yıllarım acı içinde geçti. Bitsin artık çektiklerim. Uzak dursun hayatımdan. İşime gücüme bakmak istiyorum. Küllerimden doğmak istiyorum tekrar.

‘ Magazin figürü olmadım ’

2 yıl önce bir TV programında kocanın ailesi için iyi insanlar demişsin?

İki yıl öncesine kadar son derece sakin, iyi bir adamdı; sonra ne olduysa kötü alışkanlıklar edindi kendine. Ama ailesi gerçekten iyi insanlar. Onlar da evlatları yüzünden sıkıntılı zamanlar yaşadı. "Babam hasta onunla ilgileniyorum" demiş. Bunların hepsi yalan. Babası onun yüzünden by pass ameliyatı geçirdi. Ailesi bile İbrahim’den yaka silkiyor. Hayatım boyunca asla kötü alışkanlığım olmadı. Gece dışarı çıkmam. Magazin figürü olmadım. Kendi halinde bir hayatım var.

Sanat camiasındaki insanlarla niye görüşmüyorsunuz?

Kiminle görüşeyim? Kim var ki? Bana eskiden işler gelirdi, ben kabul etmezdim ve başka arkadaşlarıma yönlendirirdim. Ama onlar bana aynı şekilde yaklaşmadı. Ve kıskançlık yaptılar. Gözümü nasıl oyacaklarını planladılar. Bu yüzden istemiyorum kimseyi.

‘Eşim beni eve kapattı’

Kendinizi çok fazla yalnızlığa mahkûm etmişsiniz. Neden?

İçime kapanık biri olabilirim ama kendimi eve kapatmadım. İbrahim beni eve kapattı ve kimseyle görüştürmedi. Sürekli beni oyaladı. Kendisini pislikten arındıramadı, düzelir diye bekledim. Yürüyüşe gidiyordum örneğin. “Kiminle görüşüyorsun, kim sana bakıyor?” diyordu. Paranoyak oldu iyice ve beni eve tıkadı.

Prosedür evliliğiyse size neden müdahale ediyor?

Neticede erkek, resmi olarak onun nikâhında görünüyorum. Bu yüzden sıkıntı çıkarıyordu bana. Ama ben de kâğıt üstünde bile olsa eşim diyeceğim insanı aldatacak bir kadın değilim.

‘Eşim kafama silah dayadı’

Şimdi yalnız mısınız?

Evde çalışan Azeri bir kadınım vardı. İbrahim’in bana yaptığı tüm eziyetleri, işkenceleri ve kafama silah dayayarak beni nasıl dövdüğünü bilen tek kadındı; ne yapıp edip sınır dışı olmasını sağladılar. İbrahim her ne kadar uzaklaştırma cezası alsa da burası Türkiye! Sokakta binlerce kadın şiddet yüzünden ölüyor. Ben de yalnız kalmamak için eve yeni yardımcılar alıyorum. İbrahim’den korkmuyorum ama çevremdeki herkes korkuyor. Evimin alt katında uyuşturucu kullanıyordu. Gözü dönüyordu. Bana saldırıyordu.

‘Deniz Seki’ye yapılan haksızlık’

Şimdi nerede peki?

Bilmiyorum ben polise uyuşturucu kullandığını söyledim ve evde sakladığı yerleri de ortaya çıkardım. Ve karakola götürdüler. Sonra öğreniyorum ki serbest bırakılmış. Ben sadece kullanıyorum deyince nasıl bırakılıyor. O zaman Deniz Seki'ye yazık değil mi, onun ne günahı vardı? Evim şu anda darmadağın, polisler her yeri dağıttılar. Hayatımı, yaşam alanımı her şeyimi yeniden düzene sokmaya çalışıyorum.