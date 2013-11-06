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Haremlik-selamlık yemek açıklaması

'Öğrenciler yemek saatinde izdiham oluşturduğu için okul müdürü öyle bir uygulama başlatmış. Kızlarla erkekler yerine 9, 10, 11. sınıflar şeklinde düzenleme yapsaydı yanlış anlaşılmamış olurdu'

06 Kasım 2013 07:37

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, bir lisede kız ve erkeklerin ayrı yemek yediği iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Can, uygulamayı öğrenir öğrenmez kaldırdığını söyledi.

Can, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi pansiyonundaki yemekhanede kızlarla erkeklerin ayrı yemek yediği iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydeti:

''Öğrenciler yemek saatinde izdiham oluşturduğu için okul müdürü öyle bir uygulama başlatmış. Kızlarla erkekler yerine 9, 10, 11. sınıflar şeklinde düzenleme yapsaydı yanlış anlaşılmamış olurdu. Uygulamayı öğrenir öğrenmez kaldırttım.''

Vali Vahdettin Özkan'ın Ankara'da olduğunu belirten Can, yarın konuyla ilgili değerlendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

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