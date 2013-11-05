Devlet lisesinde kız ve erkek öğrencilere ayrı yemek uygulaması

Isparta'da bulunan Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde, kız ve erkek öğrencilerin öğle yemeklerini ayrı yemesi yönünde uygulama başlatıldı. Okul Müdürü Kenan Köse, bu uygulamaya öğrencilerin aşırı kalabalık olması nedeniyle başlandığını ancak kısa sürede son verildiğini söyledi. Uygulamaya sosyal medyada tepki yağdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Erçakır'ın haberine göre, Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde 21 Ekim'de yemekhane kapısına asılan duyuruda, kız ve erkek öğrencilerin ayrı yemek yiyeceği bildirildi. Duyuruda, kız öğrencilerin pazartesi, salı ve çarşamba günü saat 12.25- 12.40, erkek öğrencilerin ise 12.40- 13.00 saatleri arasında, perşembe ve cuma günü ise erkek öğrencilerin 12.25- 12.40 arasında, kız öğrencilerin ise 12.40- 13.00 arasında yemek yiyeceği belirtildi. Duyuruda uygulamanın birinci dönem sonuna kadar geçerli olacağı, ikinci dönem bu düzenlemenin değişeceği ifadelerine de yer verildi.

Veliler şikayet etti

Okulda uygulamanın başlaması üzerine bazı öğrenciler, durumu ailelerine bildirerek şikayet etti. Duyurunun fotoğrafını çekerek twitter'de paylaşanlar, uygulamaya tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ve bazı velilerin şikayeti üzerine okul yönetimi uygulamaya son verdi.

'Öğrenciler önerdi' savunması

Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Köse, okulun pansiyon kısmındaki yemekhanede yapılan bu uygulamanın, öğrencilerin aşırı kalabalık olması nedeniyle başlatıldığını söyledi. Köse, şunları söyledi:

"Yemekhaneden 260 öğrenci yararlanıyor. Öğle yemek saatinde çok uzun kuyruk oluşuyor ve pansiyon dışına kadar taşıyor. 'Bu konuda ne yapabiliriz?' diye düşündük. Pansiyonda çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Öğrencilerin talebi üzerine, böyle bir uygulama başlatıldı. Birinci grup öğrenci yemek yerken, diğer grup ders çalışarak, soru çözerek yemek saatini bekliyordu. Bugün hava şartları iyi ancak kışın öğrencilerin dışarıda beklemesi imkansız. Öğrencilerin dışarıda beklememesi için böyle bir uygulama yapıldı."

Uygulamaya son verildi

Uygulamanın resmi bir yazıyla yapılmadığını vurgulayan Köse, "Uygulama sadece yatılı öğrencileri kapsıyordu. Bu öğrenciler zaten kahvaltı ve akşam yemeğinde aynı salonda birlikteler. Okul zaten karma eğitim veriyor. Amacımız öğrencilerimizin öğlen saatlerinde dışarıda beklemesini önlemek. Ancak birkaç kişiden tepki gelmesi üzerine uygulamaya son verdik" diye konuştu.