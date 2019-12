'Haremde Binbir Gece' Ankara'da

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın keman konçertosu ''Haremde Binbir Gece'' Ankara seyircisiyle buluştu.



Yapıtın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Salonu'nda gerçekleştirilen Ankara prömiyerinde, solist olarak ünlü Moldovalı keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja sahne aldı.

Türk ezgileriyle bezenen ve bir bölümünde eski bir İstanbul türküsü olan ''Katibim''in düzenlemesinin de yer aldığı eserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Şef İbrahim Yazıcı yönetti.



Geleneksel Türk vurmalı sazları kudüm, bendir ve darbukanın da kullanıldığı yapıtta, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Aykut Köselerli bu sazlarda seyirci karşısına çıktı.



Ankara seyircisine sürpriz



Büyük alkış alan yapıtın ardından Kopatchinskaja ve Köselerli izleyiciyi selamlarken, yapıtın bestecisi Fazıl Say da sahneye geldi.



Bu sırada, Şef İbrahim Yazıcı, seyirciye Fazıl Say'ın kendilerine bir sürprizi olduğunu açıkladı.

Say'ın piyanosu sahneye getirildikten sonra, ilk olarak Fazıl Say ile Kopatchinskaja, Ravel ile Bartok'un yapıtlarını yorumladı.



Daha sonra, vurmalı sazlarda Köselerli'nin de eşliğinde iki sanatçı, Ankara seyircisine yeni bir sürpriz daha yaptı.



Patricia Kopatchinskaja'nın kendine özgü tarzıyla virtüözitesini birleştirerek neşeli bir doğaçlama yapmasının ardından, Say-Kopatchinskaja-Köselerli üçlüsü, klasik müziği Türk ritm sazıyla birleştiren eğlenceli ve farklı bir canlı performans sundu.



Şefe izleyiciden ilginç teşekkür notu



Konserin ikinci yarısında da Modest Mussorgski ile Maurice Ravel'in ''Bir Sergiden Tablolar'' isimli yapıtı yorumlandı.



Özellikle Şef İbrahim Yazıcı'nın performansı seyirci tarafından ayakta alkışlanırken, Yazıcı defalarca sahneye çağrıldı.



Şefin selamı sırasında yanına yaklaşan orta yaşlı bir kadın izleyici, elindeki notu Yazıcı'ya iletti. Kadın izleyici, notu ilettikten sonra ''Ben yıllardır konserlere gelir giderim. Böyle bir orkestra şefi görmedim. Onu söylemek ve teşekkür etmek istedim. Tebrikler kendisine'' sözleriyle övgüsünü dile getirdi.



Fazıl Say ile Patricia Kopatchinskaja, dün akşam da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına düzenlenen konserde birlikte sahne almıştı.

CSO, yarın da aynı programla Kopatchinskaja ve Köselerli eşliğinde izleyici karşısına çıkacak.



