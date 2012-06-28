Harem dile geliyor

Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Prof. Dr. Gül İrepoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen bilim insanları, Harem yaşamının bilinmeyen yönlerini Topkapı Sarayı’nda anlatıyor.

Ülkemizde ve dünyada Harem’in hiç bilinmeyen yönleriyle yansıtılmasını amaçlayan ‘Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu’ sergisi, Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusundaki Has Ahırlar’da tarih ve sanat sevenlerin ziyaretine açıldı.

BKG ve TAV Havalimanları’nın ana sponsorluğunda Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi süresince yan etkinlik olarak da Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı ve Dr. Deniz Esemenli gibi tanınmış bilim insanlarının Harem hayatını anlatacağı seminerler hayata geçirilecek.

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından ilk seminerin verildiği program, sergi süresince Topkapı Sarayı Müzesi Seminer Salonu’nda, Salı günleri 16.00 – 18.20 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Padişahın Evi Harem

Eşsiz bir hiyerarşiyle yönetilen Harem, Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında yer alan 300’e yakın eser ve belgeler aracılığı ile anlatılıyor. Dört ana bölümden oluşan serginin ilk bölümünde Harem Mimarisi minyatürler, gravürler ve planlar eşliğinde anlatılırken, ikinci bölümde yine mimarideki hiyerarşik düzene uygun olarak Harem’in koruyucuları ve hizmetlileri olan haremağaları ve cariyeler teşkilatı yansıtılıyor. Üçüncü bölümde hasodalıktan hasekiliğe ve nihayetinde valide sultanlığa yükselen padişah kadınları, kız ve erkek çocukları ile kız kardeşlerinden oluşan hanedan üyelerinin Harem’deki yaşamları, eğitimleri, hiyerarşideki yerleri vurgulanıyor. Harem’de günlük yaşamın, eğlencelerin ve geleneklerin yine başyapıtlarla ve görsellerle anlatıldığı dördüncü bölümle sona erecek sergi 15 Ekim 2012 tarihine kadar gezilebilecek.