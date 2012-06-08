Topkapı Sarayı'nda harem sergisi

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu’ sergisi 13 Haziran’da kapılarını sanatseverlere açacak.

Harem’in hiç bilinmeyen yönleriyle gerçekçi bir biçimde anlatılmasından yola çıkılarak hazırlanan ‘Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu’ sergisi, Topkapı Sarayı’nın II. Avlusunda yer alan Has Ahırlar’da ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, BKG ve TAV Havalimanları’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek sergi, eşsiz bir hiyerarşiyle yönetilen Harem’in, Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında yer alan eserler ve belgeler aracılığı ile anlatılmasını hedefliyor

Padişahın Evi Harem

Dört ana bölümden oluşacak serginin ilk bölümünde Harem Mimarisi minyatürler, gravürler ve planlar eşliğinde anlatılırken, ikinci bölümde yine mimarideki hiyerarşik düzene uygun olarak Harem’in koruyucuları ve hizmetlileri olan Haremağaları ve Cariyeler teşkilatı anlatılacak. Üçüncü bölümde has odalıktan hasekiliğe ve nihayetinde valide sultanlığa yükselen padişah kadınları, kız ve erkek çocukları ile kız kardeşlerinden oluşan hanedan üyelerinin Harem’deki yaşamları, eğitimleri, hiyerarşideki yerleri vurgulanacak. Sergi, Harem’de günlük yaşamın, eğlencelerin ve geleneklerin yine başyapıtlarla ve görsellerle anlatılacağı dördüncü bölümle sona erecek.

Avea ve BTA’nın da destek verdiği serginin açılışı, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından yapılacak. Sergi 15 Ekim’e kadar gezilebilecek.

Bilintur - BKG Hakkında

Bilintur AŞ, BKG markası ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2009 yılında açtığı “Müze ve Ören Yerlerindeki Mağazaların İşletme, Geliştirme, Ürün ve Hizmet Tedariki İhalesi” kapsamında Türkiye genelindeki müze mağazalarını DÖSİMM adına işletecektir. Proje, müze ve ören yerlerindeki satış alanları ve ticari faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmet tedariğini içermektedir.

TAV Havalimanları hakkında

TAV Havalimanları, Türkiye’nin lider havalimanı işletmecisi konumunda bulunuyor. TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Gazipaşa havalimanlarını; yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet ile Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid havalimanlarını işletiyor. Holding 2012’nin ilk yarısında da Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı’nın işletmesini de üstlenecek. TAV Havalimanları duty-free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2011’de iştirakleriyle birlikte yaklaşık 451 bin uçak seferine ve yaklaşık 53 milyon yolcuya hizmet sundu.

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