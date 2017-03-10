'Hareket' um:ag'da devam ediyor; 'İçerisi' sergisi kapılarını açtı

Mehmet Tekin’in üçüncü kişisel sergisi "İçerisi", 10 Mart - 31 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara'da, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Galerisi'nde (um:ag) gerçekleştiriyor.

Tuvali çok uzamlı bir sahne olarak kurgulayan Tekin, yeni sergisi İçerisi'nde, üretimine geçtiğimiz sene İstanbul'da Öktem&Aykut'ta gerçekleştirdiği Hareket sergisinde kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce, bir araya getirdiği figürlerin boşlukta ve zamansızca birlikte varoluşlarını ele aldığı resimlerinde Tekin, insanlarını, bu defa, somut bir uzama yerleştiriyor. Yüzercesine ya da uçarcasına resmettiği figürler artık bir iç mekan ediniyor, ayakları yere basıyor.

Hareket'te, geç Modernite döneminin genç kitlelerinin çelişkili ve gelgitli halini ifade eden resimlerin yerini, aynı kitlelerin bir saklanma ve savunma ihtiyacı ile çekildikleri dar ve küçük mekanlardaki tefekkür, muhasebe ve çile anlarını görünür kılan resimler alıyor.

Mehmet Tekin kimdir?

1979 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Tekin, öğrenimini Nova Southeastern University’de tamamladı. Tekin’in ilk kişisel sergisi Boşlukta Dönerken 2013 yılında Karşı Sanat Çalışmaları’nda, ikinci tek kişilik sergisi 2016 yılında Öktem&Aykut'ta yer aldı.