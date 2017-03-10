T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Hareket' um:ag'da devam ediyor; 'İçerisi' sergisi kapılarını açtı

Mehmet Tekin, insanlarını bu defa somut bir uzama yerleştiriyor

10 Mart 2017 17:59

Mehmet Tekin’in üçüncü kişisel sergisi "İçerisi", 10 Mart - 31 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara'da, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Galerisi'nde (um:ag) gerçekleştiriyor.

Tuvali çok uzamlı bir sahne olarak kurgulayan Tekin, yeni sergisi İçerisi'nde, üretimine geçtiğimiz sene İstanbul'da Öktem&Aykut'ta gerçekleştirdiği Hareket sergisinde kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce, bir araya getirdiği figürlerin boşlukta ve zamansızca birlikte varoluşlarını ele aldığı resimlerinde Tekin, insanlarını, bu defa, somut bir uzama yerleştiriyor. Yüzercesine ya da uçarcasına resmettiği figürler artık bir iç mekan ediniyor, ayakları yere basıyor.

Hareket'te, geç Modernite döneminin genç kitlelerinin çelişkili ve gelgitli halini ifade eden resimlerin yerini, aynı kitlelerin bir saklanma ve savunma ihtiyacı ile çekildikleri dar ve küçük mekanlardaki tefekkür, muhasebe ve çile anlarını görünür kılan resimler alıyor.

Mehmet Tekin kimdir?

1979 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Tekin, öğrenimini Nova Southeastern University’de tamamladı. Tekin’in ilk kişisel sergisi Boşlukta Dönerken 2013 yılında Karşı Sanat Çalışmaları’nda, ikinci tek kişilik sergisi 2016 yılında Öktem&Aykut'ta yer aldı.

ETİKETLER

Mehmet TekinİçerisiHareket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24