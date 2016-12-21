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Yaşam

Harçlıklarıyla sokak köpeklerini besleyen öğrencilere destek

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, öğrencilere köpek maması gönderdi

21 Aralık 2016 16:08

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 30'a kadar düşen hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için yaptıkları kulübede sokak köpeği ile 10 yavrusunu harçlıklarıyla aldıkları ve çevreden topladıkları yiyeceklerle besleyen öğrencilere destek verdi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Baran Çolak, ortaokul öğrencileri Emirali ve Ömer Faruk Bakışçı ile Furkan Alpay, yaklaşık bir ay önce sokak ortasında doğum yapan köpek ile yavrularını iki kulübe yaparak beslemeye başladı.

Çocukların bu davranışının yazılı ve görsel basında yer alması üzerine HAYKONFED, köpek maması göndererek öğrencilere destek oldu. Köpek mamasını alan çocuklar, anne köpek ve yavrularına ulaştırdı.

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KarsSarıkamışmamaköpekharçlık

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