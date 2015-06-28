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Yaşam

Harçlığını çıkarmak için işe başladığı ilk gün hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi Fatih Gürbüz, asansörle çıkarttığı kanepeyle düşerek hayatını kaybetti

28 Haziran 2015 10:11

Nevşehir'de bir apartmanın 6'ncı katına eşya taşıdığı sırada düşen genç yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de, üniversite harçlığını kazanmak için bir taşıma şirketinde işe başladığı belirtilen Fatih Gürbüz, asansörle çıkarttığı kanepeyle düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Cevher Dudayev Mahallesi Gürbüz bloklarındaki bir apartmanın 6'ncı katına kanepe taşıdığı sırada dengesini kaybeden 19 yaşındaki Fatih Gürbüz düştü. Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gürbüz'ün, taşıma şirketinde ilk iş günü olduğu ve üniversite harçlığını çıkartmak için işe başladığı belirtildi.

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