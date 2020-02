Harbiye konseri iptal edilen Fazıl Say: Yapımcı, bu olayı torunlarına gurur duyarak anlatamayacak

Piyanist Fazıl Say, 14 Ağustos akşamı, Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde gerçekleştireceği konserin, Atlantis Yapım tarafından iptal edildiği duyurdu.

Say, iptal kararına ilişkin Instagram hesabından 'zorunlu açıklama' başlığıyla açıklama yaptı. "Yapımcı Erdal Bey (Atlantis Yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına, torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır" diyen Say "Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları? Bakın; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum" dedi.

"Bir insanı anlamadan, önyargılarla hüküm verilmesine karşıyım" diyen Say'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili dostlar.

Üzgünüm , yazacaklarımı okuyun...

Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki 14 Ağustos konserimin iptalinin sebepleri ile ilgili.

Konser kaldırılması bir sanatçıyı elbetteki üzer...

Hayatım boyunca bana verilmiş yeteneğin, meziyetlerin insanlığa ve memleketime olan borcunu ödemek için çok çalıştım ve emek verdim, hala da veriyorum, hep de böyle devam edecek, klasik müzik dünyasının tüm ülkelere ve Türkiye’nin de her yerine yayılan konserlerimle, bestelerim ve kayıtlarımla en çok ilgi gören sanatçılarından biriyim belki, bununla övünmedim, beni yaptıklarım değil önümdeki hedefler daha çok ilgileniyor, ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye Fazıl Say’ın bu konumundan gerçekten çok faydalanabilir, yarar sağlayabilir, köprülerin müzik ve sanat ile atılmasında , insanlığın dost olmasında, bu ülkenin batı ile ilişkilerinin düzelmesi gerekliliğinde herkes hemfikirdir, gerçekten bu dostluğa çok büyük emek verdim.

Kitabımda da çok yazdım, yıllardır tekrarladım, bu halk barışmalıdır, ötekileşmeler olmamalıdır, kültürler kaynaşmalıdır, doğu ve batı kültürleri buluşmalıdır, buna emek verilmelidir, bu konuları özellikle son yıllarda çok yazdım, yüzlerce makale, açsınlar kitabımı, bazı yazılarımı okusunlar.

Bir insanı anlamadan, önyargılarla hüküm verilmesine karşıyım. Yılda 120 konserveren bir insan emin olun “1” konseri olamıyor diye üzülmez, 119 konser olunca ne değişiyor ki, tam tersi sevinirim, ama sebebinin içeriği, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adına üzülüyorum. 14 Ağustos Harbiye Açıkhava Fazıl Say konserini programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcı Erdal bey ( Atlantis yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır.

Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları?

Bakın; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. Ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum."