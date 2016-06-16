Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan 2016 yazının ilk konserleri başlıyor! Vodafone Red Harbiye Açıkhava Konserleri’nde sırasıyla Duman, Şebnem Ferah, MFÖ, Teoman ve Kenan Doğulu sahne alacak

16-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerde, performanslarıyla küçük büyük herkesin beğenisini kazanan, Türkiye’nin en önemli sanatçılarının özel repertuarlarıyla onbinlerce müziksever ile buluşacak.

“Vodafone Red Harbiye Açıkhava Konserleri”, şarkıları dillerden düşmeyen Duman grubuyla start verecek. Yıldızlar altındaki konserler dizisi, Türk Rock Müziği’nin güçlü kadın vokali Şebnem Ferah’ın fırtınalar estirecek performansı ile devam edecek.





Türk Pop Müziği’nin babaları olarak bilinen MFÖ, şarkılarını yüzlerce seyirciyle birlikte tam da ‘Babalar Günü’nde söyleyecek! Ardından mikrofon, her şarkısıyla hit olan Teoman’da olacak!







Vodafone Red Harbiye Açıkhava Konserleri’nin finalini ise şarkıları dillere pelesenk olan Kenan Doğulu yapacak! Doğulu,birçok hit parçasının, caz müzik formlarında yeniden düzenlenmiş versiyonlarıyla eğlence dolu bir performans sunacak.







Açıkhava Konserleri’nin etkinlik takvimi:



16 Haziran 2016 Perşembe Duman

18 Haziran 2016 Cumartesi Şebnem Ferah

19 Haziran 2016 Pazar MFÖ

24 Haziran 2016 Cuma Teoman

25 Haziran 2016 Cumartesi Kenan Doğulu