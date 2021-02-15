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Yaşam

Haramidere E-5'te yoğun kar; trafik durdu, ekipler sevk edildi

15 Şubat 2021 17:23

Beylikdüzü Haramidere'de E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Bölgeye ekipler sevk edildi.

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