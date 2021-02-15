Haramidere E-5'te yoğun kar; trafik durdu, ekipler sevk edildi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Beylikdüzü Haramidere'de E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Bölgeye ekipler sevk edildi.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p>İstanbul'da kar yağışı aralıklarla lokal olarak etkili oluyor. Beylikdüzü Haramidere'de E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin durma noktrasına geldiği belirtiliyor. </p>\n<p>Bölgeye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi. (İHA)</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7zbred" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>