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Sağlık

Hapşırığı tutmak insanı öldürebilir mi?

Çoğu insan yalnızken rahat rahat hapşırırken, kalabalık bir ortamda hapşırmaktan çekinir ve hapşırığını tutar

18 Aralık 2016 21:27

Derste, işyerinde, otobüste, güzel bir akşam yemeğinde ya da yemek hazırlarken kısacası hayatın her anında hapşırmak zorunda kalabilirsiniz. Çoğu insan yalnızken rahat rahat hapşırırken, kalabalık bir ortamda hapşırmaktan çekinir ve hapşırığını tutar, başka bir deyişle içine doğru hapşırır.

Peki patronunuzla akşam yemeğindeyken aslında bir kaplan kükremesinden ya da bir köpek havlamasından az ses çıkaracak olsa da tuttuğunuz hapşırığınız sizi öldürebilir mi?

Düşük bir ihtimal olsa da, cevap evet!

Bilimfili'nde yer alan habere göre, hapşırık esnasında akciğerlerden gelen basınç ile hava yaklaşık 100 mil/saat yani 161 kilometre/saat hızla hava kanallarına doğru yönelir(ağız ve burun kanalları). Eğer bu esnada ağzını ya da burnunuzu hava çıkışını engelleyecek şekilde kapatırsanız, bütün hava kulaklarınıza doğru yönelir. Bu basınçlı hava kulakların östaki borularına ve orta kulağın içerisine doğru giderek rüptüre kulak zarı gibi hasarlara yol açabilir. Ayrıca bu basınç, duyma kaybı ya da uzun süreli baş dönmelesine sebep olabilir.

Hapşırığı tutmak kulaklarınıza vereceği zarardan çok daha fazlasına da neden olabilir. Hapşırık tutmak gözlerinizdeki kan damarlarına ve diyaframa zarar verebilir. Ayrıca, kan basıncının aniden yükselmesine sebep olur çünkü engellenmiş hapşırık beyindeki kan damarlarını zorlar. Özellikle, hapsedilmiş güçlü bir hapşırık da boyun sakatlanmalarına sebep olabilir, bunun yanısıra sinüs ameliyatı geçirmiş bireylerde hava gözlerin yakınındaki boşluğa dolarak gözleri yerinden fırlatacak kadar basınç uygulamasa da hasara neden olabilir. En ekstrem durumlarda da hapşırık tutmak, kalp krizine neden olup ölüme yol açabilir. 

Hapşırığın doğal bir vücut tepkisi olduğunu düşünüp, rahat rahat hapşırmak sağlığınız için en doğru seçim olacaktır.

 

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