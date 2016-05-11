Hapsedilen Mısırlı yazar için Orhan Pamuk ve Elif Şafak imzalı uluslararası kampanya

Cinsel içerikli bir roman yazdığı için Mısır'da tutuklanan gazeteci yazar Ahmen Naji’nin serbest bırakılması için 120’den fazla yazar ve sanatçı, PEN Amerika’nın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye yazdığı mektubu imzaladı. İmzacılar arasında Türkiye'den Orhan Pamuk, Elif Şafak ile yazar Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie, Margarert Atwood, yazar ve müzisyen Patti Smith, yönetmen Woody Allen ve besteci Stephen Sondheim gibi isimler bulunuyor.

Kültür Servisi’nin haberine göre, mektup, Şubat ayında iki yıl hapis cezasına mahkûm edilen Naji’ye yönelik suçlamaların düşürülmesini ve Naji’nin yargılandığı Mısır anayasasının 178. maddesinin, ülkenin sanatsal ve edebi özgürlüğünün yasal olarak korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyor. Dava, bir vatandaşın, yazarın “The Use of Life” isimli romanının cinsel içerikli bölümlerinin kendisinde “kalp çarpıntısına” yol açtığı suçlamayla başlamıştı. Roman, Naji’nin de çalışanı olduğu, devlet tarafından finanse edilen Akhbar al-Adab isimli edebiyat dergisince yayımlandı.

Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Ahmed Naji’nin cezası, Mısır hükümetinin ifade özgürlüğüne yönelik son derece sorunlu kısıtlamalarının bir sembolü. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Mısırlı yetkililer kültür merkezlerini kapattı, bir sanat galerisine ve yayınevine baskın yaptı ve aralarında yapımcı Rana El-Sobky ve şair Fatime Naoot’un da olduğu çok sayıda sanatçıyı hapis cezasına çarptırdı. 2015 yılının sonunda, en azından 23 gazeteci hapisteydi ki bu da Mısır’ı hapisteki gazeteciler konusunda dünyanın en kötü ülkelerinden biri kılıyor.”

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre (Committee to Protect Journalists), 2014 yılından itibaren hapis cezalarının ikiye katlanmasıyla birlikte Mısır, Çin’den sonra en çok yazarı hapseden ülke.

Naji’nin Mısır’daki destekçileri, yargılama sürecinin politik olarak yönlendirildiğini zira Naji’nin Sisi rejimini sesli bir biçimde eleştirdiğini iddia etti. Yazar aynı zamanda, 16 Mayıs’ta PEN Amerika’nın Yazma Özgürlüğü Ödülü ile onurlandırılacak.

2014’te hazırlanan Mısır Anayasası, açık bir biçimde sanatsal ve edebi özgürlüğü garantilemekte ve 67. madde sanatçı ve yazarları işlerinden ötürü hapis cezasına çarptırılmasını yasaklamakta. Ancak 178. madde genel ahlâka aykırı içerileri suç unsuru sayıyor.”

PEN Amerika yöneticilerinden Suzanne Nossel konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ahmed Naji ülkesinin yaratıcı ifadeyi açık bir biçimde koruyan yeni anayasasını sınamaya cesaret etmiştir. Hayal gücünü cezalandırma amacıyla çarptırıldığı hapis cezası hukukun egemenliğini ihlal etmekte ve Mısır’ın dinamik edebiyat ve sanat ortamına bir darbe daha indirmektedir.”