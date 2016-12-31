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"Hapisteki meslektaşlara selam olsun, gazetecilerin yeni yılı özgür olsun!"

Bu karede yer alan gazetecilerden Ahmet Şık, 30 Aralık günü tutuklandı

(Fotoğraf: Özcan Yaman)

31 Aralık 2016 10:30

"Ben Gazeteciyim" inisiyatifinin çağrısı ile bir araya gelen, aralarında basın örgütlerinin temsilcilerinin de olduğu 100'ü aşkın gazeteci, kendilerine mektup ulaştırılmayan hapisteki meslektaşlarına yeni yılda toplu bir selam gönderdi. "Hapisteki meslektaşlara selam olsun, gazetecilerin yeni yılı özgür olsun!" mesajının yer aldığı fotoğrafta yer alan gazetecilerden Ahmet Şık, 30 Aralık günü tutuklandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yeni yıl mesajında 143 tutuklu gazetecinin yılbaşını cezaevinde karşılayacağını açıkladı. 'Ben Gazeteciyim' inisiyatifi de tutuklu gazetecileri unutmadı ve onlar için özel bir yılbaşı kartı hazırladı.

100'den fazla gazeteci birarada

Ben Gazeteciyim inisiyatifinin çağrısıyla100’ü aşkın gazeteci bir araya geldi. Gazeteciler, tutuklu meslektaşlarına destek için fotoğraf çektirdi.

Kartpostal olarak da basılan bu fotoğraf, tutuklu gazetecilere yılbaşı kartı olarak gönderildi.

Fotoğrafta Ahmet Şık da vardı!

Tutuklu gazetecilere gönderilmek üzere çekilen fotoğraf karesinde yer alan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık ise, kartpostal cezaevine ulaşmadan önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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