"Hapisten çıkarsa benim yaşama şansım yok" demişti, saldırgan eski eş ilk duruşmada tahliye edildi

Eski eşi Semine Eylence'yi kaçırıp saatlerce döven ve ölümle tehdit eden eden eski koca Recep Yılmaz ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliye sonrası konuşan Eylence, "Çıktığı aynı günün akşamı oğlumu arayarak tehdit etti. 'İki şansı var ya ya anneni öldüreceğim ya da benimle barışacak' demiş. Yakın koruma için Çağlayan Adliyesi'ne yönlendirildim ancak 3 gündür uğraşıyorum bir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

46 yaşındaki Semine Eylence'yi sabah işe giderken arabayla kaçıran ve götürdüğü barakada saatlerce işkence yapan eski koca Recep Yılmaz geçtiğimiz salı günü görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre 23 yıllık evliliğinde nerdeyse her gün şiddet gören Eylence sosyal medyada yayınladığı video ile eski eşi Recep Yılmaz tarafından kaçırıldığını ve saatlerce işkence gördüğünü anlatmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından eski koca Recep Yılmaz tutuklanmıştı. Geçtiğimiz salı günü ilk kez hâkim karşısında çıkan Yılmaz tahliye edildi.

"Çaresizlikten ölüyorum"

Tahliye kararı sonrası konuştuğumuz Eylence, "Çıktığı aynı günün akşamı oğlumu arayarak tehdit etti. 'İki şansı var ya ya anneni öldüreceğim ya da benimle barışacak' demiş. Ben de bunu duyunca yakın koruma ve elektronik kelepçe için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvurdum. Yakın koruma için Çağlayan Adliyesi'ne yönlendirildim ancak 3 gündür uğraşıyorum bir şey yapamadım. Sürekli beni oradan oraya gönderiyorlar. 3 gündür işe de gidemiyorum. Bu gidişle işten de kovulacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Benim ona şans vermem mümkün değil. Ondan kurtulmak için ömrümü harcadım ben. Kafayı yemek üzereyim, böyle giderse kendime zarar vereceğim. Çaresizlikten ölüyorum. Çalışmak zorundayım işe gidemiyorum. En azından bir yakın koruma istiyorum." dedi.

23 yıllık evliliği boyunca her gün şiddet gördüğünü anlatan Eylence, daha önce de "Hapistan çıkarsa benim yaşama şansım yok" demişti.

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