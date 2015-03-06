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Hapishaneyi basıp tecavüzcüyü kaçırdılar, kent meydanında parçalayıp, yaktılar!

Hindistan'da tecavüz olaylarını protesto için sokaklara dökülen kalabalık cezaevinden tecavüzcüyü kaçırıp linç etti

06 Mart 2015 11:47

Hindistan'da tecavüz olaylarını protesto amacıyla sokaklara dökülen kalabalık, Merkez Cezaevi'ni bastı ve geçen ay tecavüz suçlamasıyla hapse atılan bir zanlıyı kaçırıp kent meydanında parçaladı, sonra da yaktı.

Son yıllarda sık sık tecavüz olaylarıyla gündeme gelen Hindistan'ın Nagaland eyaletine bağlı Dimapur kentinde, tecavüz olaylarını protesto amacıyla sokaklara dökülen kalabalık bir anda kontrolden çıkarak Merkez Cezaevi'ni bastı ve geçen ay tecavüz suçlamasıyla hapse atılan bir zanlıyı kaçırıp kent meydanında parçaladı, sonra da yaktı.

The Indian Express'in haberine göre, Bangladeş asıllı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Syed Farid Khan adlı bir kişinin geçen Şubat ayında bir kızöğrenciye defalarca tecavüz etmesini protesto amacıyla dün Genç Öğrenciler Federasyonu tarafından bir gösteri düzenlendi.

Ancak gösteri, sayıları 10 bini bulan protestocuların, tecavüzle suçlanan Syed Farid Khan'ın bulunduğu Merkez Cezaevi'nin önünden geçerken bir anda kontroldan çıktı ve kalabalıktan kopan bir grup cezaevinin kapılarını kırarak koğuşları bastı.

Syed Farid Khan'ı alan kalabalık, tecavüzle suçlanan zanlıyı çırılçıplak soyduktan sonra tam 7 kilometre yerlerde sürükleyip taş ve sopalarla linç etti, daha sonra da zanlıyı kent meydanında parçalayıp cesedini yaktı.

Kalabalık bu arada, otomobil ticaretiyle uğraşan zanlının dükkanının bulunduğu bir caddedeki ev dükkanları da ateşe verdi.

Çevreye dehşet saçan kalabalığa müdahale etmek isteyenle polisle kalabalık arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında çok sayıda gösterici de yaralandı.

Hindistan son olarak geçtiğimiz günlerde, bir tecavüzcünün, mahkemede, kurbanı kendisine karşı direnmekle suçlamasıyla gündeme gelmişti.

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