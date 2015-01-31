Hindistan'daki polis merkezinde insan iskeleti bulundu!

Hindistan ’ın Uttar Pradeş eyaletinin kentindeki bir polis merkezinde, kullanılmayan bir odada 100 insan iskeleti bulunması şaşkınlık yarattı. Muhalefet liderleri, parçalanmış halde bulunan kafatasları ve kemiklerin kaynağı hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Telegraph’ta yer alan habere göre, tadilat esnasında mimarlar tarafından bulunan iskeletler hakkında açıklama yapan yetkililer, odanın 2008’e kadar otopsiler için kullanıldığını belirtti. Başkomiser Mahendra Pratap Singh, iskeletlerin “düzgünce ortadan kaldırılmayan cesetlerden” kaldığını söyledi.

Yerel muhalefet liderlerinden Pankaj Singh, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep ederek iskeletlerin, organları için öldürülen insanlara ait olduğunu öne sürdü.