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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da yeni tecavüz vakası

Her 22 dakikada bir tecavüz vakasının yaşandığı Hindistan, yine bir cinsel şiddet haberiyle sarsıldı. Bir Japon turiste haftalarca tecavüz ettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

05 Ocak 2015 14:47


Yetkililerden verilen bilgiye göre, Kalküta kentini 20 Kasım'da gezen Japon turist önce banka hesabından bin euro çekmeye ikna edildi. Daha sonra bir evin bodrum katına kapatılan turist, burada haftalarca iki kardeşin tecavüzüne uğradı.

Genç kadın, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastaneden kaçmayı başararak Japon konsolosluğuna haber vermeyi başardı. Olayla ilgili toplam 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Biri 25, diğeri 32 yaşında olduğu belirtilen tecavüz zanlılarının kızkardeşi ise tecavüz iddiasına inanmadığını, mağdurenin adli tıp muayenesinden geçirilmesini istedi.

Yasaların sertleştirilmesi yetmedi

Cinsel şiddet, Hindistan'da yaygın şekilde görülüyor. Bundan iki yıl önce Yeni Delhi'de bir genç kızın uğradığı tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi üzerine cinsel şiddeti cezalandıran yasalar sertleştirilmişti. Ancak buna rağmen tecavüzlerin önü alınamadı. Resmi verilere göre Hindistan'da her 22 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor.

Turistlerin de cinsel şiddete maruz kalması turizmi olumsuz yönde etkiliyor. Hindistan Turizm Bakanı Mahesh Sharma, Japon turistle ilgili yeni iddiaların imaj kaybını daha da artırmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi. Sharma, turistlerin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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