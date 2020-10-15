Hapis cezası onanan Sözcü yazarı Doğru: Ne bugünkü iktidarın ve ne de bundan sonra iktidara gelecek olanların karşısında diz çökmem

İstinaf Mahkemesi'nin Sözcü gazetesi davasında 3 yıl 6 ay 15 günlük hapis cezasını onadığı Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru karara ilişkin olarak, "Ne bugünkü iktidarın ve ne de bundan sonra iktidara gelecek olanların karşısında diz çökmem. Haksızlıklar karşısında susmam" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Susturmak istiyorlar. Susmam. Yıldırmak istiyorlar. Yılmam. 'Bak Sözcü'yü bile hapse koyacağız… Herkes bize biat etsin… İktidardan korksun…” demeye getiriyorlar. Buna izin vermem. Ne bugünkü iktidarın ve ne de bundan sonra iktidara gelecek olanların karşısında diz çökmem. Haksızlıklar karşısında susmam. Bugüne kadar iktidar ağzıyla konuşmadım ve yazmadım diye bize (Sözcü'ye) ve bu bağlamda bana “leke sürmek” istediler. Rüşvet almaya teşebbüs suçundan mahkum olmuş bir savcının yazdığı uyduruk iddianame ile bana da 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kestiler. 75 yaşındayım. Yatarım." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru, "Çıkarım. Çizgimi değiştirmem. Yine yazarım. Bu leke bize yapışmaz. Tuz koktu. Benim için en yüce mahkeme okurlarımın vicdanıdır. 8 gazete değiştirdim. Beni okurum 44 yıldır yargılıyor, bir leke sürmedi." ifadesini kullandı.

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