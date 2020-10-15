Hapis cezası onanan Sözcü yazarı Çölaşan: Meğer biz savunmalarımızı suyun üzerine yazmışız da haberimiz yokmuş!

İstinaf Mahkemesi'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadığı Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan cezaya ilişkin olarak, "Meğer biz savunmalarımızı suyun üzerine yazmışız da haberimiz yokmuş!" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "Benim gibi naçiz, zavallı kulların bile bu hukuksuzluktan nasibimizi alıyoruz… Şahsen benim ve gazetedeki bazı arkadaşlarımın payımıza da üç yıl altı ay hapis cezası düştü.Suçumuz ‘FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek!'Tanrım, bu memlekette bunu en son yapacak olan bizlerdik ama ceza yemekten kurtulamadık ve İstinaf Mahkemesi bu kararı onadı. Meğer biz savunmalarımızı suyun üzerine yazmışız da haberimiz yokmuş! Yargıyı, hukuku ve adaleti kendi siyasal çıkarları doğrultusunda kullanıp kendilerinden olmayan herkesi korkutup sindirmeye kalkışan kim varsa onlara ‘Dur' de ya Rabbim. Amin." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

TIKLAYIN | İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı