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Hapis cezası onanan Sözcü yazarı Çölaşan: Aradan yıllar geçecek ve birileri bizlerden özür dilemek zorunda kalacak

17 Ekim 2020 08:36

İstinaf Mahkemesi'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadığı Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında hakkında verilen cezayla ilgili görüşlerine yer verdi. "Bugüne kadar FETÖ dahil hiçbir örgütle ve karanlık işle uzaktan yakından ilgim olmamıştır" diyen Çölaşan, "Aradan yıllar geçecek ve birileri bizlerden özür dilemek zorunda kalacak" dedi.

Çölaşan, "Bizim yerimiz bu topraklar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Ben bu toprakların insanıyım. 43 yıllık gazeteciyim. Eğer yılacak ve korkacak olsaydım bütün iktidarların dümen suyuna girip paçayı çoktan kurtarmış olurdum. Demirden korkan trene binmez! Bazıları gibi güçlülere ve egemenlere sığınmak ve onlardan medet ummak benim ne hamurumda var, ne de genlerimde. Bundan sonra da olmayacak.

Bu davada bana koyan ve inciten, mahkeme kararında ismimin yasadışı bir örgütle birlikte anılmasıdır. Aradan yıllar geçecek ve birileri bizlerden özür dilemek zorunda kalacak."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

TIKLAYIN | İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı

 

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