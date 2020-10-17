Hapis cezası onanan Sözcü yazarı Çölaşan: Aradan yıllar geçecek ve birileri bizlerden özür dilemek zorunda kalacak

İstinaf Mahkemesi'nin 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadığı Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında hakkında verilen cezayla ilgili görüşlerine yer verdi. "Bugüne kadar FETÖ dahil hiçbir örgütle ve karanlık işle uzaktan yakından ilgim olmamıştır" diyen Çölaşan, "Aradan yıllar geçecek ve birileri bizlerden özür dilemek zorunda kalacak" dedi.

Çölaşan, "Bizim yerimiz bu topraklar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Ben bu toprakların insanıyım. 43 yıllık gazeteciyim. Eğer yılacak ve korkacak olsaydım bütün iktidarların dümen suyuna girip paçayı çoktan kurtarmış olurdum. Demirden korkan trene binmez! Bazıları gibi güçlülere ve egemenlere sığınmak ve onlardan medet ummak benim ne hamurumda var, ne de genlerimde. Bundan sonra da olmayacak.

Bu davada bana koyan ve inciten, mahkeme kararında ismimin yasadışı bir örgütle birlikte anılmasıdır. Aradan yıllar geçecek ve birileri bizlerden özür dilemek zorunda kalacak."

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