Hapis cezası onanan HDP'li Gergerlioğlu: Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez

Yargıtay’ın cezasını onadığı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin” dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasını onadı. Adalet Bakanlığı'nın, Yargıtay kararını TBMM'ye iletmesi ve bu kararın Genel Kurul'da okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş olacak.

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Gergerlioğlu, Yargıtay'ın onama kararına karşı ilk değerlendirmesini twitter hesabı üzerinden yaptı. Gergerlioğlu, “Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin. Seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım. Beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti, herkes için milletvekili oldum. Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez ki! İnsan hakları kazanacak” dedi.