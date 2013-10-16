Hans Riegel 'Mr. Haribo' hayatını kaybetti

Jöle ayıcıklarıyla tanınan Alman şekerleme firması Haribo’nun 67 yıllık üst düzey yöneticisi Hans Riegel 90 yaşında hayatını kaybetti

Haribo, 1920 yılında Almanya'nın Bonn şehrinde Johann Hans Riegel tarafından kuruldu. Jöleli şekerlemelerin önde gelen üreticisi Haribo, Almanya dışında 15 ülkede üretim yapıyor, yaklaşık 6 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

Haribo portakal, limon, kiraz, böğürtlen, çilek tadlarında yumuşak şekerlemelerin yanı sıra mide ve boğaz rahatsızlıklarında iyileştirici özelliği olan meyankökünden yapılan şekerlemeler de üretiyor. Şirket, Türkiye'de ''Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol'' sloganıyla tanınıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Hans ve Paul Riegel 1946’da Haribo’nun yönetimini babalarından devraldılar. Haribo, Riegel kardeşlerin birlikte geliştirdikleri yeni ürünler ve ilgi çekici pazarlama yöntemleriyle bir dünya markasına dönüştü. Ağabey Hans daha çok idare ve pazarlamaya yoğunlaşırken, 2009 yılında hayatını kaybeden Paul Riegel teknik kısımla ilgilenmiş, zaman zaman yeni makineler geliştirmişti.

Mirasını vakfa bıraktı

Alman kamuoyunda “Mr. Haribo” olarak da anılan Hans Riegel, kamuoyu önüne ender çıkan mütevazı kişiliğiyle biliniyordu. Hans Riegel, ölümü sonrası Haribo yönetiminin hangi isimlerden oluşacağına 2010 yılında açıklık getirmiş, iki yeğenini yönetim kurulu üyeliğine getirmişti. Hans Riegel’in Haribo’da yüzde 50’yi bulan hissesinin bir vakfa aktarılacağı, söz konusu vakfın şirketi yöneteceği belirtildi.