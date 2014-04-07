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Hannover 96 Teknik Direktörü Tayfun Korkut'un zor anları

Hannover 96 Teknik Direktörü Tayfun Korkut, üstü üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle tepki gösteren taraftarı sakinleştirmek için megafonla tel örgülere çıktı

07 Nisan 2014 19:56

Bundesliga kötü günler geçiren Hannover 96, dün oynanan Braunschweig maçından 3-0 mağlup ayrıldı. Kulüp otobüsüyle Braunschweig deplasmanından dönen Hannover 96 kafilesi stada geldiğinde, yenilgiyi kabul etmek istemeyen yüzlerce taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Temel Elcivan’ın DHA’da yer alan haberine göre, öfkeli taraftarların, stat önünde toplanan oyunculara yumurta, havai fişek ve şişeler attığı belirtildi. Alman spor basınının geniş yer verdiği taraftar tepkisini dindirebilmek için stat çevresine gelen yüzlerce güvenlik görevlisi, tomalarla su sıkmak zorunda kaldı. Atlı, köpekli polislerin Hannover 96 taraftarını sakinleştirmek için bir saat boyunca mücadele ettiği vurgulandı.

 

Tayfun Korkut tel örgülere çıktı

 

Futbolcularını korumaya çalışan Hannover 96 Teknik Direktörü Tayfun Korkut, stat çevresindeki tel örgülerin üzerine çıkarak megafonla taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Türk teknik adam, taraftarların oyunculara fırlattığı yabancı maddeler nedeniyle büyük bir tehlike atlattı.

Hannover 96'da görev yaptığı 12 maçta takımına 11 puan kazandırabilen genç çalıştırıcı, gelecek Cumartesi Hamburg ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu, Korkurt'un Hannover 96'da ki kaderini belirleyecek.

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