Tayfun Korkut galibiyetle başladı



Hannover 96 Alman birinci futbol ligi Bundesilga’da sezonun ikinci yarısına çok iyi başladı. Siyah-beyaz-yeşilli takım, yeni teknik direktörü Tayfun Korkut ile çıktığı ilk maçında Wolfsburg’u deplasmanda 3-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni transfer Artjoms Rudnevs (28.) ve Leonardo Bittencourt'un (50./72.) golleriyle sonuca giden Hannover sezon başından beri deplasmanda ilk kez puan almanın sevincini yaşadı. Wolfsburg’da ara transferde 22 milyon euroya gelen Kevin de Bruyne ilk maçında isteneni veremezken ‘Kurtlar’ın tek golünü Ivica Olic attı (35.). Dieter Hecking yönetimindeki Wolfsburg ligde 9 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Freiburg’dan süper başlangıç

Ligde kalma mücadelesi veren Freiburg sezonun ikinci yarısına hayati önem taşıyan puanlarla başladı. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Bayer Leverkusen’i 3-2 yenerek sürpriz bir sonuç aldı. Leverkusen’in golcü yıldızı Stefan Kießling 30’uncu doğum gününde kötü bir hediye alırken kırmızı-siyahlı takım da ligde üst üste 3’üncü mağlubiyetini elde etti.

23 bin kişinin izlediği mücadelede Admir Mehmedi (27.), Jonathan Schmid (53.) ve Felix Klaus’un (90.) golleriyle sonuca giden Freiburg, evinde bu sezon ikinci galibiyetini elde etti ve ligde kalma adına alt sıralardaki rakiplerine gözdağı verdi. Puan cetveli ikincisi Bayer Leverkusen’in gollerini Lars Bender (4.) ve kaptan Simon Rolfes (36.) attı. Freiburg, Leverkusen’i sahasında 10 yıl sonra ilk kez yendi.

Dortmund hem puan hem de Blaszczykowski'yi kaybetti

Borussia Dortmund da ikinci yarıya kötü başlarken sakatlık belası yine peşini bırakmadı. Son üç lig maçından 1 puan toplayabilen sarı-siyahlı takımdaki düşüş, sezonun ikinci yarısında ağırladığı Augsburg karşısında da devam etti. Zorlu Dortmund deplasmanında 2-2 berabere kalan Augsburg’un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. 80 bin 645 kişinin izlediği mücadelede Sven Bender önce takımını öne geçirdi (6.) ardından kendi kalesine attığı golle rakibine beraberliği getirdi (56.), Nuri Şahin’in serbest vuruştan attığı şık golle Dortmund yeniden öne geçse de (66.) maçı bırakmayan Augsburg gelecek sezon Borussia Dortmund forması giyecek olan Dong-Won Ji ile beraberliği sağladı (72.).

Dortmund Augsburg karşısında hem puan hem de Blaszczykowski’yi kaybeti. Polonyalı oyuncu maçın başlarında sakatlanarak oyunu terketti. Çapraz bağ yırtılması şüphesi bulunan milli oyuncunun sezonu kapatmış olmasından korkuluyor. Aynı sakatlığı yaşayan savunmacı Neven Subotic haftalardır formasından uzak kalırken yine sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mats Hummels ve İlkay Gündoğan’ın şubat ayında formasına kavuşması bekleniyor.

Frankfurt'ta iç saha kabusu sona erdi

Sahasında 266 gün sonra maç kazanan Eintracht Frankfurt ligde kalma mücadelesinde hayat belirtisi gösterdi. Kırmızı-siyahlılar, formda rakibi Hertha Berlin’i 1-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti. Sezonun ilk yarısında uzun süre sakat olan golcü Alexander Meier, başkent ekibi karşısında dördüncü sezon golünü atarak (36.) takımına çok önemli bir 3 puan kazandırdı. Frankfurt ligde son iç saha galibiyetini 4 Mayıs 2013’te almıştı. Eintracht Frankfurt teknik direktörü Armin Veh, Hertha Berlin karşısında 12’nci maçında galip gelirken, Berlin ekibi, üç maçlık galibiyet serisi sonrası ilk yenilgisini alarak Avrupa kupalarına katılma yarışında darbe aldı.

Stuttgart da Mainz’ı ağırladığı maçta rakibine 2-1 yenilerek sezonun ikinci yarısına beklemediği bir puan kaybıyla başladı. Thomas Tuchel’in yönetimindeki Mainz, oyuna sonradan giren Benedikt Saller’in bitime kısa bir süre attığı golle kazanarak puan cetvelinde Avrupa kupalarına katılım bölgesinde tutunmaya devam etti.

38 bin kişinin izlediği maçta Mohammed Abdellaoue Stuttgart formasıyla ligde ilk golünü atarak henüz 11’nci dakikada takımını öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip golden sonra üretkenliği unutunca rakibinin gollerine engel olamadı. Önce eski Stuttgartlı Shinji Okazaki Mainz’a beraberliği getirdi (39.) ardından oyunca girdikten 4 dakika sonra Saller maçın skorunu belirledi (87.).

Nürnberg nihayet 3 puanı bir arada gördü

Nürnberg nihayet tarihi galibiyet hasreti serisine son verdi. Hoffenheim’ı ağırlayan Bavyera ekibi, rakibi karşısında 4-0’lık skorla hakettiği bir galibiyet alarak, ligde 18 hafta sonra ilk kez 3 puanı bir arada gördü. Nürnberg teknik direktörü Gertjan Verbeek de takımının alacağı ilk galibiyete kadar kesmeyeceğini söylediği sakallarıyla maçtan hemen sonra vedalaşarak soyunma odalarında traş oldu.

Kırmızı-beyazılarda gol perdesini 24’üncü dakikada Timothy Chandler açarken, Josip Drmic 36 bin kişinin izlediği maçın 41’inci dakikasında farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarının hemen başında Daniel Ginczek takımına 3-0’lık farkı getirirken (49.) karşılaşmanın skorunu yine Drmic’in golü belirledi (70.). Düşme hattındaki Nürnberg ilk sezon galibiyetiyle ligde kalma adına moral bulurken tehlikeli bölgede seyreden Hoffenheim’ın alt sıralarla arasındaki puan farkı biraz daha kapandı.

Sezonun ikinci yarısının açılış maçında lider Bayern Münih, cuma günü Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. 18’nci hafta bugün (26 Ocak) yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Werder Bremen Eintracht Braunschweig’ı ağırlarken (TSİ 16:30), Hamburg’un konuğu Schalke olacak (TSİ 18:30).