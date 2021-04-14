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Kültür-Sanat

Hank Azaria, 30 yıl boyunca The Simpsons dizisinde Apu karakterini seslendirdiği için özür diledi

14 Nisan 2021 12:35

T24 Dış Haberler

Oyuncu Hank Azaria, 30 yıl boyunca The Simpsons'daki Apu kararkterini seslendirdiği için özür diledi. 

Beyaz bir ABD vatandaşı olan Azaria, 1990'lardan 2020'ye kadar Hindistan asıllı bakkal sahibini seslendirmişti. Azaria, 2020'nin Ocak ayında karakteri seslendirmeyi bırakacağını duyurmuştu.

Dax Shepherd'ın Armchair Expert isimli podcastine konuk olan aktör, "Bir parçam bu ülkedeki tüm Hindistanlılarla teker teker konuşup özür dilemem gerektiğini hissediyor" dedi.

Karakter yıllardır Hindistan kökenli ABD'lilerle ilgili ön yargıları desteklemekle suçlanıyordu.

 

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