Hanımağa'nın çetesi çökertildi

T24- Adana’da, genelevdeki kadınlardan haraç aldıkları, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Çeteyi, kocası hapiste olduğu için Hanımağa lakaplı Gülşah Demir’in yönettiği öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, Adana polisi, bir süre önce silahlı çete kurup yönettiği suçlamasıyla cezaevine konulan Levent Demir’in faaliyetlerini Hanımağa lakaplı eşi Gülşah Demir’in (28) yürüttüğü bilgisini alıp, 2 ay önce takip başlattı. Polis, salı günü 12 adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde Gülşah Demir ile birlikte 12 kişi, genelevdeki kadınlardan haraç aldıkları, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaçırıp işkence de yapmışlar

Yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof tüfek, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait şarjör ve mermiler, farklı kişiler adına düzenlenmiş toplam 323 bin 810 lira değerinde 48 senet ve çek, 1 kilo 650 gram esrar, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 5 bin lira, 3 adet sahte kimlik ele geçirildi. 8 kişiyi tehdit ederek haraç istedikleri ve vermeyen 2 kişiyi kaçırıp işkence yaptıkları iddiasıyla sorgulanan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.