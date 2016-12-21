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Medya

'Hangimiz Sevmedik' dizisinin başrol oyuncuları mahkemelik oldu

Selen Soyder ve Can Yaman'ın sette birbirlerine bardak fırlattığı iddia edilmişti

21 Aralık 2016 18:36

“Hangimiz Sevmedik” dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman arasında yaşanan kavra yargıya taşındı. İkilinin arasında büyük bir tartışma çıktığı ve birbirlerine bardak fırlattığı iddia edilmiş, bunun üzerine Soyder’in koruma tuttuğu söylenmişti.

İddiaya göre; ünlü oyuncuların kavga etmesinin sebebi ise setteki kavga sahnesi. Selen Soyder, Can Yaman’ı "Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin" diye uyarıyor. Can Yaman’da bun üzerine Selen Soyder’e kolaysa gel de sen oyna diyor. Bunun üzerine Soyder, ünlü oyuncuya doğru konuşmasını söylüyor. Çift, ortam gerilince kahve fincanlarını fırlatıp, kavganın alevlenmesine sebep oluyor. Yönetmen araya girince kavga son buluyor. Ancak Selen Soyder, eşinin isteği üzerine sete korumalarla geliyor.

Yaman tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, Soyder’in bağlı olduğu Icon ajans konuya açıklık getirdi. Basın açıklaması yapan ajans, olayların çıkış kaynağının Can Yaman olduğunu, sette kontrolsüz ve saldırgan tavırlar sergilediğini iddia etti.

Yargıya intikal etti

Soyder'in ajansından yapılan açıklama şöyle:

“Tüm set ekibinin de tanık olduğu bu uygunsuz tavırlar doğrudan oyuncumuz Selen Soyder'i de hedef aldığında bu durum kabul edilmez bir boyuta ulaşmış ve doğrudan yargıya intikal ettirilmiştir.”

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Selen SoyderCan YamanHangimiz Sevmedikkavga

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