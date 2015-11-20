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Ekonomi

En çok hangi sektör asgari ücret artışından etkilenecek?

AKP'nin 1 Kasım seçim vaatleri arasında asgari ücreti net 1300 liraya çıkarmak da yer alıyordu

20 Kasım 2015 16:38

Asgari ücret artışından en çok etkilenecek sektörün, perakende sektörü olacağı belirtildi. Uzmanlar, ağırlıklı olarak düşük maaşlı çalışanlara dayalı olan perakende sektörünün bu durumundan en olumsuz etkilenecek sektör olduğuna vurgu yaptı.

Hürriyet’te yer alan haber göre TEB Yatırım, asgari ücretteki artışla ilgili geçtiği raporda, "Ağırlıklı olarak düşük maaşlı çalışanlara dayalı olan perakende sektörünün asgari ücret artışından en olumsuz etkilenecek sektör olarak öne çıkıyor" denildi.

Raporda ek olarak, "Asgari ücret artışı ile ilgili çalışmamız işverenin asgari ücret ödeme maliyetlerinin de yüzde 30 (aylık 448 TL) artarak 1944 TL’ye ulaşacağı varsayımına dayanıyor. Hükümetin şirketleri rahatlatmak için yasal yükün bir kısmını sübvanse edeceğine inanıyoruz, ancak şirketlere asgari ücret artışının en az yüzde 20 kadar ek yük getireceğini varsaydık. Şirketler çalışanlar için asgari ücretin en fazla 6,5 katı kadar sosyal güvenlik prim ödemesi yapmaktalar, dolayısıyla yüksek ücretliler için ödenen prim maliyetleri de yükselecek. Ancak hükümetin bu tavanı asgari ücretin 4,5-5 katına çekecek yeni bir düzenlemeyi bir kaç ay içinde gerçekleştireceğini inanıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

TEB Yatırım analistleri, raporda aynı zamanda iş imkânları ve işsizlikle ilgili de görüşlerini paylaştı. Raporda, "Artan ekonomik aktivite yeni iş imkânları oluşturacağı için işsizlikte kötüleşme öngörmüyoruz. Düşük ücretlilerin ücretlerindeki artışı özellikle gıda ve giyimde harcayacağını, mal ve hizmet talebindeki artışın da ekonomiyi canlandıracağını düşünüyoruz. Artan maaşların aynı zamanda verimliliği ve bağlılığı artırmasını, çalışanların iş değiştirmesinin azalmasının da istihdam ve eğitim maliyetlerini düşürmesini bekliyoruz" dendi.

 

Tekstilcilerden tepki gelmişti

 

Perakende sektöründen asgari ücret artışına yönelik tepki gelmişti. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştiren İHKİB'in Başkanı Hikmet Tarıverdi asgari ücretin 1,300 TL olması durumunda üretimin Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Moldova ve Mısır gibi ülkelere kayabileceğini söylemişti.

Diğer bir yatırım şirketi Garanti Yatırım da asgari ücretteki artışın etkisi üzerine bir rapor yayınladı.

Garanti Yatırım'ın raporunda "Asgari ücretlerin AKP’nin seçim vaatlerinde taahhüt ettiği gibi Ocak ayında yükseltilerek 1,300TL’ye çıkarılması, düşük birim işgücü maliyeti ve yüksek faaliyet giderlerine sahip şirketlerin karlılıklarını baskı altında bırakabilir" dendi.

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