Tekstilciler: Asgari ücret artışı üretimi başka ülkelere kaydırır

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştiren İHKİB'in Başkanı Hikmet Tanrıverdi, asgari ücretin net 1300 lira olması durumunda üretimin Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Moldova ve Mısır gibi ülkelere kayabileceğini söyledi.

AKP’nin 1 Kasım seçim vaatleri arasında yer alan asgari ücretin net 1300 liraya çıkarılması ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, hükümetin planlandığı gibi asgari ücreti net 1,300 liraya çıkarması ve bunun maliyetinin tamamının sanayiciye yüklemesi durumunda hazır giyim sektörünün çok ciddi sıkıntılar yaşacağını ve üretimin çevre ülkelere kayabileceğini söyledi.

İHKİB verilerine göre, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçısı olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, Ocak-Ekim döneminde Türkiye'den 205 ülkeye 14.2 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. Sektörel ihracat 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.6 azaldı.

Türkiye'nin toplam ihracatı aynı dönemde yüzde 8.6 düşüşle 119.6 milyar dolara geriledi. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. En büyük pazarlar arasında Almanya, İngiltere ve İspanya bulunuyor. Tanrıverdi, "Asgari ücretin 1,300 liraya çıkması ve bunun da sanayiciye kalması neticesinde hazır giyim ve tekstil sektörü çok ciddi sıkıntılar yaşar. Zaten rekabette zorlandığımız, dünya piyasalarının daraldığı bir dönem içerisindeyiz" dedi.

Genel seçimde yüzde 49.4 oyla yeniden tek başına iktidar olma hakkını elde eden AKP, seçim öncesinde şu anda 1,000 TL olan asgari ücreti 1,300 TL'ye yükseltmeyi vaat etti.

Hükümet yetkilileri bu vaadin yerine getirileceğini açıkladılar. İçeride siyasi belirsizlik ve yaşanan saldırıların şirketlerin yatırımlarını etkilediğini ve euro/dolar paritesinin de etkisiyle 2015'in "çok parlak geçemediğini" vurgulayan Tanrıverdi, sektörde bu yıl etkileyen sorunlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı esas olarak euro/dolar paritesindeki düşüşten ve bölgede devam eden siyasi sorunların neden olduğu istikrarsızlıktan olumsuz etkilendi. Diğer yandan, Rusya ekonomisindeki sorunlar ile AB ekonomisindeki sıkıntıların ihracat performansını olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra Çin ekonomisinde meydana gelen gelişmeler de dünya ekonomisinin istikrarını negatif yönde etkiledi. Yeni kurulan hükümetle birlikte 2016'nın yeni alınacak birtakım kararlarla yapılacak yapısal reformlarla büyüme trendinde olacağını düşünüyoruz. Sektörün, geçen seneki açığı kapatacak şekilde hatta daha fazla büyüceğini düşünüyoruz."

Tanrıverdi, sözlerine şöyle devam etti: "Asgari ücretteki artış şayet sanayi üzerinden olursa bunun bizi daha geriye götüreceğini ve birçok firmamızın yurtdışına kaçacağını düşünüyorum. Birçok firmanın burayı kapatıp çevre ülkelerde üretime başlayacağını öngörüyoruz."

“İşverene 450 lira yük getirir”

Tanrıverdi üretimin kayabileceği ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Moldova, Mısır gibi ülkelerin bulunduğunu kaydetti. Asgari ücretteki artışın brüt olarak işverene yaklaşık 450 lira yük getireceğini belirten Tanrıverdi, "Bunun beyaz yakalılara da sirayet ettiğini düşünürseniz bu fark daha da büyüyor. Firmalarımızın birçoğu bu farkı kaldıramaz. Zaten kıdem tazminatı yükü var, böyle bir artışla o da yüzde 30 artmış olur. Bundan asgari ücretteki artışın gelir vergisi, SGK katkısı gibi devletin yapacağı düzenlemelerle karşılanarak işçinin eline geçen paranın artırılması daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi. Toplam 1 milyon işçinin hazır giyim ve tekstil sektöründe olduğunu söyleyen Tanrıverdi, burada sadece asgari ücret alanlar değil tamamının etkileneceğini söyledi ve "Sanayinin üzerinde kalırsa kayıt dışılık daha da artar" dedi.

"2016'dan umutluyuz, 2015'teki belirsizlik ve yaşanan terör olayları maalesef önümüzde engel oluşturdu" diyen Tanrıverdi, "Ama 2016'da terörle mücadelenin ve tamamen ekonomiye odaklı Türkiye'nin gelecek yılı çok daha iyi geçireceğini düşünüyorum" dedi. Sektörün ihracatının bu yıl yüzde 10 daralmasının beklendiğini ifade eden Tanrıverdi, gelecek yıl ihracatın yüzde 10 veya üzerinde büyüyeceğini tahmin etti.

Tanrıverdi, 2016 ile ilgili beklentilerin olumlu olmasında yurtdışında toparlanma beklentisinin etkili olduğunu belirterek, "Ama içerideki istikrarın çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Kurun ihracat açısından mevcut seviyesinin normal bir yerde olduğunu söyleyen Tanrıverdi, "Bundan sonra TL'nin değer kazanması bizi olumsuz etkiler; çünkü rekabet yaptığımız ülkelerde de kur oynaması aynı oldu. Diğer ülkeler de o avantajı sağladı" dedi. "TCMB müdahale etmezse, ekonomi yönetiminde müdahale olmazsa döviz kurunun normal seyrinde uluslararası gelişmelere göre kendi yolunu bulacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini İHKİB üyeleri gerçekleştiriyor.

İHKİB verilerine göre, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçısı olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, Ocak-Ekim döneminde Türkiye'den 205 ülkeye 14.2 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. Sektörel ihracat 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.6 azaldı. Türkiye'nin toplam ihracatı aynı dönemde yüzde 8.6 düşüşle 119.6 milyar dolara geriledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. En büyük pazarlar arasında Almanya, İngiltere ve İspanya bulunuyor.