Asgari ücrette işverene vergi indirimi mi gelecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin net 1300 liraya çıkması yükünün kendi sırtlarına bineceği endişesi taşıyan işverene prim indiriminin söz konusu olamayacağını ancak verginin aşağı çekilmesi için çalışılacağı mesajını verdi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Ahmet Davutoğlu’nun önceki akşam Çankaya Köşkü’nde iş-emek çevrelerine verdiği yemekle başlayan toplantı 7 saat sürdü. Toplantıda, 1300 liralık asgari ücretin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını isteyen işverenlere, prim indiriminin söz konusu olamayacağı ancak verginin aşağı çekilmesi için çalışılacağı mesajı verildi.

Başbakan Davutoğlu işverenlere, vergi ve ilave yüklerin paylaşılması hususunda hükümetin bir çaba içinde olacağını ama bu yükün tamamen devlet tarafından karşılanmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu’nun yemeğine işveren, işçi ve esnafı temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile ekonomiyle ilgili bakanlar katıldı. Önceki akşam 19.00’da başlayan yemek gece 02.00’de sona erdi. Toplantının uzamasının, Davutoğlu’nun hiç kimsenin sözünü kesmeden sonuna kadar dinlemesinden kaynaklandığı bildirildi.

"İşveren 1300 lirayı karşılayabilir"

İşverenler asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmasının kendilerini sıkıntıya sokacağını, işsizliğin ve kayıt dışının artabileceğini belirtti. İşverenleri dinleyen Davutoğlu, hükümetin 1300 liralık asgari ücret vaadinin arkasında olduğunu, Türkiye’nin sanayicisinin, müteşebbisinin, işadamlarının bu ücreti karşılayabilecek noktada olduklarını söyledi. Davutoğlu’nun söz verdiği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, primlerle ilgili indirim yapılamayacağını, ancak vergiyi aşağı çekmek için hazırlık yapacaklarını anlattı. İşveren primini azaltmanın mümkün olmadığını kaydeden Şimşek, her yıl sosyal güvenlik sistemi için Hazine’den 90 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi.

"Polemiğe girmek istemedik"

Toplantıda işverenlerin 1300 liralık asgari ücrete ilişkin yakınmaları üzerine Davutoğlu’nun işadamlarına, 7 Haziran’da sessiz kaldıklarını hatırlattığı öğrenildi. Bunun üzerine söz alan işadamlarının, siyasi partilerle polemiğe girmek istemedikleri için sessiz kalmayı tercih ettikleri cevabını verdikleri bildirildi.

Sadece damga vergisinin kaldırılması bile özel sektör çalışanları açısından yıllık 1.5 milyar lira vergi kaybına yol açacak.

"KOBİ'lere yük getirmeyiz"

Önceki geceki zirvede en çok konuşulan konu yıl başında 1300 liraya çıkarılacağı açıklanan asgari ücretti. Başbakan Davutoğlu, bu rakamı ince hesaplarla bulduklarını belirtirken, Türkiye’deki geçim standartları düşünüldüğünde bu rakamın makul olduğunun altını çizdi. Ardından da, asgari ücrete 2016 başında hiç zam yapılmayacakmış gibi ‘Yüzde 30 zam yapılıyor’ şeklinde işveren tarafından dile getirilmesini eleştirdi. Özellikle KOBİ’lerin 1300 liralık asgari ücretten etkileneceği yönündeki görüşler üzerine Davutoğlu, KOBİ’ler için asgari ücretin vergi ve sosyal güvenlik primi gibi maliyetlerinde kamu olarak ne yapılabileceğine dair bir çalışma yapılması talimatını verdi ve “KOBİ’lerimize taşıyamayacağı yük getirmeyi biz de istemeyiz” ifadesini kullandı.

Zirvede yer alan işçi sendikaları temsilcileri de asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmasıyla Türkiye batacakmış gibi bir algı yaratılmasının yanlış olduğuna dikkat çekti.

"16 milyarlık maliyet için 'işsizlik fonu' kullanılsın"

Asgari ücretin toplam ek maliyetinin 16 milyar lira olacağın ifade eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, “Bunun en azından yarısını devletimizden talep ediyoruz. Hükümetimiz bunun tamamını da verecek kapasitede. İşsizlik fonunda birikmiş 86 milyar para var, o fonda biriken paradan verilebilir” dedi. Çağlar, yeni asgari ücretle oda aidatının 135 liradan 165 liraya yükseleceğini de öne sürdü.

Taşeron sorunu çözülecek

Toplantıda Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan, kamuda kadroya alınmayacak taşeron işçilerin toplu sözleşmelerinin bir an önce imzalanmasını talep etti. Davutoğlu, yaklaşık 150 bin kişiyi ilgilendiren taşeron sorununun çözümü için talimat verirken, Ekonomik Sosyal Konsey’in daha işlevsel hale getirilmesine ilişkin talepleri de not etti.

Maliyeti en az 2.7 milyar

Yapılan hesaplamaya göre vergi indiriminin sadece asgari ücretlileri kapsaması durumunda 2.7-3 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkıyor. Söz konusu indirim tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirlerini baz alarak yapılırsa ortaya yıllık 9 milyar lira gibi yüksek bir maliyetin çıkması bekleniyor.

"Maliyetlerin bir kısmını hazine karşılayacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Asgari ücretin artırımı ile ilgili şirketlerimizin, üretimimizin, KOBİ’lerimizin ve ihracatçılarımızın uluslararası rekabet güçlerine zarar verebilecek ve maliyetleri artıran bir durum varsa eğer, ki var, bunun bir kısmını Hazine olarak karşılama, hafifletme olarak bir yaklaşımımız var. Böyle bir çalışma yapılıyor, yakın bir zamanda rakam da netleşecektir” dedi.