Hangi sebze ve meyveler zayıflamaya yardımcı oluyor?

ABD ve İngiltere'deki iki üniversitenin ortak araştırmasına göre, yüksek miktarda flavonoid içeren meyve ve sebzeleri tüketerek zayıflamak mümkün.

Harvard Üniversitesi ve East Anglia Üniversitesi’nin ortak yaptığı yeni bir araştırmaya günlük sadece 80 gram flavonoid içeren besinleri tüketmenin kilo almadan sağlıklı bir yaşam sürmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Flavonoidler daha önce yapılan araştırmalardan antioksidan etkisiyle ve hücre üzerindeki tamir edici özelliğiyle biliniyordu.

24 yıllık araştırma

İngiliz Medikal Dergisi’nde yayınlanan araştırma için ABD’de yaşayan 124 bin 86 kadın ve erkek ile 24 yılı aşkın süre incelendi. Araştırmaya katılanlar 3 ana gruba ayrıldı: Yaş ortalaması 36 olan kadınlar, yaş ortalaması 48 olan kadınlar ve yaş ortalaması 47 olan erkekler.

Araştırmanın sonunda flavonidlerin kilo korumada ve hatta az da olsa kilo vermede yardımcı olduğu ortaya çıktı. Yüksek Flavonoid içeren 14 sebze ve meyve ise şöyle:

1. Ahududu

2. Yabanmersini

3. Böğürtlen

4. Çilek

5. Kuş üzümü

6. Kiraz

7. Üzüm

8. Erik

9. Turp

10. Çay

11. Kakao

12. Armut

13. Elma

14. Narenciyeler

15. Soğan

16. Biber

Flavonoid nedir?

Flavonoidler vücudunuzda üretilen veya dışarıdan gelen serbest radikallerin oksitleyici yani yaşlandırıcı zararlarına engel olan güçlü birer antioksidandır. Güneş ışınları ile cildinizi bozan, sigara ile derinizdeki damarlarınıza zarar veren, egzoz gazları ile kollajeninizi erkenden yaşlandıran serbest radikal zararlarını engellemenin en etkili yolu, vücuda bol bol flavonoid kazandırmaktır.

Flavonoidler aynı zamanda yangı yani iltihap önleyici maddelerdir. Cilt yaşlanmasının önemli ölçüde cildin iltihabi reaksiyonlardan kaynaklandığı dikkate alınırsa flavonoid üzerinde neden bu kadar ısrarla durduğumuz daha kolay anlaşılır. Hayatınıza ıspanağı, pancarı, kara lahanayı, enginarı, yeşil veya kırmızı biberi daha fazla ekledikçe bu doğal mıucizelerden daha çok yararlanacaksınız.