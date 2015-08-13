Hangi mucizevi sebze kırışıklıkları önlüyor?

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre domates gibi kırmızı renkli meyve ve sebzelerin içindeki likopen maddesi, kırışıklıkları önlüyor. Domatesin bu etkisi Macar kadınların güzellik sırrının araştırılması ile ortaya çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; güneş ışınlarına maruz kalındığında yanma ve leke gibi etkileri ortadan kaldıran kremler şu anda piyasada kullanılıyor ancak bu kremler güneşin yaşlanma etkisini yani kırışıklığı azaltmıyor. Bunun nedeni ise kremlerin UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu olması ancak infrared yani kızılötesi A denilen ışınları engellememesi.

Almanya'da bulunan Kiel Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kızılötesi ışınlarına maruz kalan farelerde cilt kanserinin daha hızlı geliştiği tespit edildi. Kızılötesi ışınlarının kanser ile ilişkisi ilk olarak 80'li yıllarda bilim dünyası tarafından ele alınmaya başlanmıştı. Londra'daki Cranley Klinik'ten Dr. Nick Lowe'a göre güneşten korunmanın en iyi yolu ise domatesin de içinde bulunan likopen maddesi ve co-enzim Q10 takviyesi ile güneş koruyucu krem kullanmak.

Likopen mucizesi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Güzelleştiren 10 besin" yazısında domatesin cilde faydasını şöyle anlatıyor: Balaton Gölü kıyısında yaşayan Macar kadınlarının güzellik sırrının daha çok domates yemeleriyle ilişkili olduğunun anlaşılması likopen mucizesinin keşfini sağladı. Likopen cildin en güvenilir dostlarından biridir.

Sadece domateste değil, pembe kırmızı renkli pek çok şeyde mesela karpuz, pembe greyfurt, kan portakalı gibi meyvelerde de bol miktarda likopen var. Domatesi ister ısıtıp üzerine azıcık sızma zeytinyağı gezdirerek, ister yemeklerinize salatalarınıza ekleyerek, çorbasını içerek, isterseniz salçasından istifade ederek tüketin, fark etmiyor. İyi ve güzel bir cilde sahip olmanın yolu öncelikle domatesten geçiyor.