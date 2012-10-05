Hangi cep telefonu zehir saçıyor, iPhone 5 mi daha güvenli, Galaxy S 3 mü?

Merkezi Amerika'da bulunan Ecology Center ve iFixit'in ortaklaşa yaptığı çalışmada yeni nesil cep telefonları 'zehirli madde' testine tabi tutuldu. Araştırma sonucunda iPhone 5'in, Galaxy S 3'e göre çevreye daha duyarlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, Motorola Citrus, 'en çevreci' telefon olarak listenin başında yer aldı. Sıralamada Morotola Citrus'u iPhone4 S ve LG Remarq takip etti. Araştırmaya göre, bütün akıllı telefonlar içinde çevreye ve insan sağlığına en zararlı olanı ise iPhone 2.

Güncel modellerin eski modellere oranla daha az zehirli kimyasal barındırdığı sonucuna varılan araştırmada 36 farklı cep telefonu incelendi. Telefonların yapımında kullanılan zehirli kimyasal maddelerin test edildiği araştırmada cihazlar röntgen analizinden geçirilerek tehlike kategorisine göre 0 ile 5 arasında bir skalaya yerleştirildi. Bu analizin sonucunda 6 telefon skalada 5’e yükselerek ‘çok tehlikeli’ olarak değerlendirildi.

Araştırmanın sonuçları Healthystuff.org'da yayınlandı. Araştırma kapsamına alınan telefonlarda; PVC, yangın önleyici kimyasallar, brom, kurşun, cıva, kalay, kadmiyum ve krom gibi kanser riskini artıran maddelerden en az birini barındırma şartı arandı. Bu maddelerin telefon kullanımı esnasında kullanıcıya bir zarar vermediği, asıl zararın telefonların imha durumda çevreye verdikleri zarar olduğu belirtildi.

En tehlikeli modeller olarak skalanın en üstüne yerleşen modeller iPhone 2G ve Nokia N95. Skalanın 4’üncü sırada, ikinci en tehlike modeller arasında iPhone’un son modeli iPhone 5 ve Motorola Citrius yer alıyor. Araştırılan modellerin 24 tanesi skalada 3’üncü sırada. Bunların arasında Blackberry Curve 8530, HTC Touh Diamond ve Samsung Eternety var. Analizde 3’üncü kategorinin altına düşen cihaz olmadı.

Ekoloji Center'ın kurucusu ve araştırma direktörü Jeff Gearhart, en iyi telefonların bile kimyasal tehlikeler barındırdığını söyledi. Bu kimyasalların doğum kusurları, öğrenme bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunları yaratabileceğine dikkat çeken Gearhart, doğa dostu telefonların üretilebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

iFixit’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, telefonların “daha ekolojik olacağına daha zehirli olma yolunda hızla ilerlediği” belirtildi. iFixit patronu Kyle Weins, “üreticilerin bu sonuçlardan hiç memnun kalmamaları ve derhal telefonlarını daha temiz hale getirmek için harekete geçmeleri gerektiğini” söyledi.

En tehlikeli modeller olarak skalanın en üstüne yerleşen modeller iPhone 2G ve Nokia N95. Skalanın 4’üncü sırada, yani ikinci en tehlike modeller arasında iPhone’un son modeli iPhone 5 ve Motorola Citrius yer alıyor. Araştırılan modellerin 24 tanesi skalada 3’üncü sırada. Bunların arasında Blackberry Curve 8530, HTC Touh Diamond ve Samsung Eternety var. Analizde 3’üncü kategorinin altına düşmeyi başaran cihaz bulunmuyor.