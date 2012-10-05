T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hangi cep telefonu zehir saçıyor, iPhone 5 mi daha güvenli, Galaxy S 3 mü?

Akıllı cep telefonları 'kimyasal zararlılık' testinden geçirildi

05 Ekim 2012 14:51

Merkezi Amerika'da bulunan Ecology Center ve iFixit'in ortaklaşa yaptığı çalışmada yeni nesil cep telefonları 'zehirli madde' testine tabi tutuldu. Araştırma sonucunda iPhone 5'in, Galaxy S 3'e göre çevreye daha duyarlı olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, Motorola Citrus, 'en çevreci' telefon olarak listenin başında yer aldı. Sıralamada Morotola Citrus'u iPhone4 S ve LG Remarq takip etti. Araştırmaya göre, bütün akıllı telefonlar içinde çevreye ve insan sağlığına en zararlı olanı ise iPhone 2.

Güncel modellerin eski modellere oranla daha az zehirli kimyasal barındırdığı sonucuna varılan araştırmada 36 farklı cep telefonu incelendi. Telefonların yapımında kullanılan zehirli kimyasal maddelerin test edildiği araştırmada cihazlar röntgen analizinden geçirilerek tehlike kategorisine göre 0 ile 5 arasında bir skalaya yerleştirildi. Bu analizin sonucunda 6 telefon skalada 5’e yükselerek ‘çok tehlikeli’ olarak değerlendirildi.

Araştırmanın sonuçları Healthystuff.org'da yayınlandı. Araştırma kapsamına alınan telefonlarda; PVC, yangın önleyici kimyasallar, brom, kurşun, cıva, kalay, kadmiyum ve krom gibi kanser riskini artıran maddelerden en az birini barındırma şartı arandı. Bu maddelerin telefon kullanımı esnasında kullanıcıya bir zarar vermediği, asıl zararın telefonların imha durumda çevreye verdikleri zarar olduğu belirtildi.

En tehlikeli modeller olarak skalanın en üstüne yerleşen modeller iPhone 2G ve Nokia N95. Skalanın 4’üncü sırada, ikinci en tehlike modeller arasında iPhone’un son modeli iPhone 5 ve Motorola Citrius yer alıyor. Araştırılan modellerin 24 tanesi skalada 3’üncü sırada. Bunların arasında Blackberry Curve 8530, HTC Touh Diamond ve Samsung Eternety var. Analizde 3’üncü kategorinin altına düşen cihaz olmadı.

Ekoloji Center'ın kurucusu ve araştırma direktörü Jeff Gearhart, en iyi telefonların bile kimyasal tehlikeler barındırdığını söyledi. Bu kimyasalların doğum kusurları, öğrenme bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunları yaratabileceğine dikkat çeken Gearhart, doğa dostu telefonların üretilebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

iFixit’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, telefonların “daha ekolojik olacağına daha zehirli olma yolunda hızla ilerlediği” belirtildi. iFixit patronu Kyle Weins, “üreticilerin bu sonuçlardan hiç memnun kalmamaları ve derhal telefonlarını daha temiz hale getirmek için harekete geçmeleri gerektiğini” söyledi.

En tehlikeli modeller olarak skalanın en üstüne yerleşen modeller iPhone 2G ve Nokia N95. Skalanın 4’üncü sırada, yani ikinci en tehlike modeller arasında iPhone’un son modeli iPhone 5 ve Motorola Citrius yer alıyor. Araştırılan modellerin 24 tanesi skalada 3’üncü sırada. Bunların arasında Blackberry Curve 8530, HTC Touh Diamond ve Samsung Eternety var. Analizde 3’üncü kategorinin altına düşmeyi başaran cihaz bulunmuyor.

ETİKETLER

iphone 5samsunggalaxy s3kimyasalakıllı telefoncep telefonuEcology CenteriFixit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24