Hanefi Avcı'ya 15 bin lira 'cemaat' cezası!

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Fatih Genç, Hanefi Avcı'nın kitabının, 465 ve 475'inci sayfalarındaki bölümlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ile Celal Uzunkaya'nın "harcandıklarını" iddia ederek, tahkikatı ibreklik vaka olarak göstermesi nedeniyle İzmir 10'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı. Çünkü söz konusu tahkikatı yürüten savcı Fatih Genç'ti.Avcı'nın "Devlet içinde cemaatin gücü olarak biliniyor" ibaresini kullandığı Genç, kendisi hakkında yazılan, "cemaat lehine görevini kötüye kullandı ve asılsız kararlar aldı" iddiaları ile şeref ve namusunun, mesleki kariyerinin ayaklar altına alındığını iddia etti. Genç, adalet teşkilatının da itibar ve saygınlığının ayaklar altına alınmaya çalışıldığını ileri sürdü.Kitapta yazılan olayla ilgili de açıklama yapan Savcı Genç, anlatılan olayın bir ihbar dilekçesiyle önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sonra da yetkisizlik kararıyla kendisine geldiğini söyledi. Genç, yazarın olayları çarpıtarak ve yanlış aktararak, gerçek olmayan isnatlarına gerekçe olarak, kendisini "cemaatin adamı" olarak açıkladığını öne sürdü.Avcı'yı asılsız isnatlarla kendisini aşağılamakla ve küçük düşürmekle suçlayan Genç, hayatının olumsuz etkilendiğini belirterek, 50 bin TL manevi tazminat istedi.Hanefi Avcı'nın avukatı ise yazılanların gerçek olduğunu, bu nedenle davanın reddedilmesini istedi.Yapılan son duruşmada İzmir 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Hanefi Avcı'yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Avcı'nın avukatı kararı temyiz etti.Öte yandan Fatih Genç'in özel yetkileri önceki gün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından kaldırılmıştı.