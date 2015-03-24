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Hanefi Avcı: Emniyete şekli olarak başlayıp emekli olunca ayrılırım

Hanefi Avcı, hakkındaki meslekten men kararının Ankara 14. İdare Mahkemesince iptal edilmesini, değerlendirdi

24 Mart 2015 14:25

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, hakkında 11 meslekten ihraç kararı bulunduğunu, şu ana kadar bunların 4'ünün kaldırıldığını belirterek, "Tekrar polis müdürü olmak istemem. Bakanlıkta bir görev olur, başlayabilirim ama bu saatten sonra polis müdürlüğü yapmam, yapamam" dedi. Avcı, "Ama haklarımın iadesi noktasında, şekli olarak göreve başlamayı ve bir süre sonra tekrar ayrılmayı düşünebilirim" diye de ekledi.

Hanefi Avcı, hakkındaki meslekten men kararının Ankara 14. İdare Mahkemesince iptal edilmesini, değerlendirdi.

Hakkında daha çok dava bulunduğunu, Ankara İdare Mahkemesinin aldığı kararın, bu davalardan biri olduğunu söyleyen Avcı, "Bunun gibi 7 karar daha lazım" diye konuştu. İdare Mahkemesinin, hakkında verilen meslekten ihraç kararını kaldırdığını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Mahkeme, bu kararın usulsüz alındığına ve oylamaya katılan üyelerin durumlarının uygun olmadığına dair bir karar vermiş. Ona benzer 4 karar daha olduğu için İdare Mahkemesi kararı üzerine, Bakanlık da diğer 4 kararı kaldırmış. Ama kaldırdığı kararlar daha yayınlanmadı.

Hakkımda 11 ihraç vardı, 4’ü kalkmış oldu. Geriye daha 7 tane İdare Mahkemelerinde benzer kararlar var devam eden. Bu bir adım, 4 adım ileri gittik demektir. Olumlu gözüküyor."

 

'Haklarımın iadesi önemli'

 

"Tüm süreç tamamlandıktan sonra mesleğe dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine Avcı, şunları söyledi: "Ona çok daha zaman var. O biraz zor. Mahkeme kararları var, diğerleri var.

Daha epey bir yol var. Tekrar polis müdürü olmak istemem ama en azından haklarımın iadesi noktası önemli. Belki farklı bir görev olur, bakanlıkta bir görev olur, başlayabilirim ama normalde bu saatten sonra polis müdürlüğü yapmam, yapamam. Ama haklarımın iadesi noktasında, şekli olarak göreve başlamayı ve bir süre sonra tekrar ayrılmayı düşünebilirim."

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