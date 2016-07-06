Hanedan Kanuni'nin türbesinde konuştu: Hürrem’i çok sevmiyorum çünkü…

Osmanlı padişahlarından 5. Murad'ın kızı Hatice Sultan'ın torunu Kenize Murad Sultan ve II. Abdülhamid'in torunu Osman Nami Beyzade'nin kızı Mediha Martinez Hanım, Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'daki türbesini ziyaret etti. Türbeyi ziyaretinde açıklama yapan Kenize Murad Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) tarafından tekrar ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Yüzyıllar sonra dedemin kabrini ziyaret etmekten dolayı çok etkilendim. Kanuni, Osmanlı'nın en büyük sultanıydı. Osmanlı'yı yeni kanun ve kurallar ile modern bir imparatorluk haline getirdi. Kanuni'nin tek ve büyük bir zayıf noktası vardı o da Hürrem'di. Hürrem'i çok sevmiyorum. İbrahim muhteşem birisi olmasına rağmen onun yüzünden öldürüldü. Aynı şekilde şehzade Mustafa da. Onun arkasından gelen Selim çok yetenekli değildi.'' şeklinde konuştu.

"40 yaşında Türk vatandaşlığı için başvurdum"

Kenize Murad Sultan, vatandaşlığıyla ilgili bir soruyu, ''Fransız ve İngiliz vatandaşlığım daha önceden de vardı. 40 yaşında Paris'teki Türk konsolosluğuna Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım. Görevli konsolos vatandaşlık başvurumun Ankara'dan reddedildiğini söyledi. Aslında Türk vatandaşlığımı Fransa'daki Türk gazeteciye borçluyum. Konuyu yakından tanıdığım Murat Bardakçı ile paylaştım. Kendisi çalıştığı gazetede 'Utanç, Kenize Murad'ın vatandaşlığı reddedildi' diye manşet attı. Haberde 'birçok futbolcuya bile vatandaşlık verilmesine rağmen Kanuni'nin torunu ve aynı zamanda Türkiye lehine çok sayıda yazı yazan gazeteci yazar Kenize Murad'a vatandaşlık verilmedi' diye yazdı. Daha sonra hata yapıldığı belirtilerek bana vatandaşlık verildi.'' şeklinde cevapladı.

"Meksika vatandaşlığına da sahibim"

Mediha Martinez Hanım ise, dedesinin Türkiye'yi terk ettiğinde 6 yaşında olduğunu ve o dönemde vatandaşlığı dahil her şeyini kaybettiğini belirterek, ''Babam Türk bir bayan ile evliydi. Türk vatandaşlığın hep vardı ve ondan hiçbir zaman vazgeçmedim. Paris'te doğmama rağmen o zaman Fransa'da çifte vatandaşlık hakkı olmadığından dolayı Fransız ve Alman vatandaşlığını reddettim ve Türk vatandaşı olarak kaldım. Türk vatandaşlığını kaybetmeden alabildiğim diğer vatandaşlık ise Meksika vatandaşlığı oldu. Bu yüzden Türk vatandaşlığının yanı sıra Meksika vatandaşlığına da sahibim.'' diye konuştu.

Mediha Martinez Hanım ve Kenize Murad Sultan'a gezilerinde eşlik eden Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari ise yaptığı açıklamada, Zigetvar kentinde bulunan Osmanlı yerleşkesini Osmanlı hanedanına mensup kişilerin ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, ''Osmanlı yerleşkesinin gün yüzüne çıkarılması için Türk ve Macar arkeologlar iki yıldan beri çalışıyor." dedi.