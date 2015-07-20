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Hande Yener: Kış kış şarkısı tabii ki Kemal Sunal filminden, telif sorununu çözdük

'Bu söylenenler şaka herhalde'

20 Temmuz 2015 12:52

Hande Yener, "Kışkışşş" adlı yeni parçasıyla ilgili, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın "Sosyete Şaban" filminden çalıntı olduğu yolundaki yorumlar hakkında konuştu. "Bu söylenenler şaka herhalde" diyen Yener, "Sosyete Şaban filmini ve rahmetli Kemal Sunal'ın o filmdeki 'Kış Kış Cinler' sahnesini bilmeyen mi var? Tabii ki sözü oradan aldık ve şarkıyı yaptık" dedi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Hande Yener, Berksan'ın bestelediği şarkısının telif hakkı için ise şunları söyledi:

"Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal dahil, filmin üzerinde hakları olan 5 kişiyi daha arayıp telif sorununu çözdükten sonra şarkıyı piyasaya sürdük."

Hande Yener'in "Kışkışş" şarkısına çektiği klip şöyle:

Kemal Sunal'ın Sosyete Şaban filminden kış kış cinler sahnesi şöyle:

 

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