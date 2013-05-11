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Hande Yener hiçbir ücret almadan sahneye çıktı

Hande Yener, dün akşam hiçbir ücret almadan, kendisi teçhizat kurdurup aynı yerde sahneye çıktı

11 Mayıs 2013 15:52

İstanbul Üniversitesi'ndeki konseri iptal edilince binlerce üniversiteliye mahcup olan Hande Yener, dün hiçbir ücret almadan, üstelik kendi cebinden teçhizat kurdurarak sahneye çıktı.

İstanbul Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde önceki akşam Hande Yener'i dinlemek için bekleyenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Hem ses ve ışık ekibinin ücretleri, hem de sanatçıların ücretleri ödenmeyince; konser iptal edildi.

Yapımcı Polat Yağcı, konserin iptal olduğunu Twitter'dan duyurdu. Yağcı 'Sayın İstanbul Üniversitesi yönetimi! Sanatçılara saygınız yok, peki bu kadar öğrenciye de mi yok?' diyerek tepki gösterdi.

Kendisini bekleyen binlerce üniversiteliye mahçup olan Yener; hayranlarının kalbini kazanmada gecikmedi. Yener, dün akşam hiçbir ücret almadan, kendisi teçhizat kurdurup aynı yerde sahneye çıktı.

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