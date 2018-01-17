Hande Yener, fuarda çiçek şeklinde abiye giydi

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- ŞARKICI Hande Yener, İzmir\'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'na çiçek şeklinde abiye kıyafetle katıldı.

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı için kente gelen şarkıcı Hande Yener, bir firmanın çiçek şeklindeki abiye kıyafetini giyerek basına tanıttı. Yener, üzerinde taşıdığı taşlarla süslü yeşil çiçek şeklindeki elbiseyi kendisine hareket etme şansı vermediği için sahnede giyemeyeceğini belirterek, firmanın kendisine özellikle yurt dışı konserleri için kıyafetler tasarlayacağını söyledi.

Hande Yener, röportajını sabote etmeye çalıştıklarını öne sürdüğü bir kanalın muhabir ve kameramanını da korumalar aracılığıyla yanından uzaklaştırdı.



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