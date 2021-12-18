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Hande Yener: Edis, Tarkan'ın yerini aldı

"Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor"

18 Aralık 2021 17:24

Şarkıcı Hande Yener, "Bence Edis, Tarkan'ın yerini aldı. Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor" dedi.

Hande Yener, "Olmazsan Olmaz" şarkısını ilk defa Masquerade Club'te seslendirdi. Beyonce'un İVY Park adlı son koleksiyonundan dizleri açık bir eşofman tercih eden Yener, "Pop müziğin kraliçesi kim?" sorusuna yanıt verdi.

Yener, "Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna, "Verin gazı verin! Kimse birbirini kıskanmamalı. Eğleniyoruz sonuçta" dedi.

Ayrıca Yener, "Bence Edis, Tarkan'ın yerini aldı. Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hande YenerEdisTarkan
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