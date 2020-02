Hande Yener: Demet'le barıştık ama hâlâ bir araya gelmedik, her an bir tartışma çıkabilir, bekleyin

Önceki akşam “Aşk Tohumu” şarkısının klibi için Esentepe Benart Plaza’da kamera karşısına geçen Hande Yener, "Bambaşka bir klip oldu. Yine zirvedeyim” dedi. Demet Akalın ile barıştıklarını ancak halen bir araya gelmediklerini ifade belirten Yener, "Az önce ‘zirvedeyim’ dedim ama her an bir tartışma çıkabilir. Her şey olabilir, bekleyin" diye konuştu.

"Aşk Tohumu" klibinin çekim arasında soruları yanıtlayan Yener, “Bambaşka bir klip oldu. Yine zirvedeyim” dedi. Ünlü şarkıcı, Demet Akalın’la barışmasıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Barıştık da halen bir araya gelemedik. Az önce ‘zirvedeyim’ dedim ama her an bir tartışma çıkabilir. Her şey olabilir, bekleyin."