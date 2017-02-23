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Hande Yener: Demet'e gıcık oluyorum

"Onunla uğraşacak kadar boş vaktim yok, benim hayatımla çok ilgileniyor"

23 Şubat 2017 16:18

Hande Yener, sürekli polemik yaşadığı Demet Akalın’la ilgili, “Ona gıcık oluyorum. Daha doğrusu birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Onunla uğraşacak kadar boş vaktim yok. Benim hayatımla çok ilgileniyor. Demet’e zeytin dalı uzattım, kırmayacaktı. Onda barışçıl karakter yok" dedi.

Hande Yener, önceki gece Arnavutköy’deki VIP Room By Hande Yener adlı mekanından çıkarken görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, “Muska olmadan gezemiyorum” dedi.

Etrafını saran çiçekçi çocuklara 100 TL harçlık veren Yener, “Seni çekemeyenler ölsün Hande Abla” sözleri üzerine “Ölmesin de sürünsünler” diyerek rakiplerine gönderme yaptı.

Sürekli polemik yaşadığı Demet Akalın’la ilgili de konuşan şarkıcı, “Demet’le düşman değilim, neden varlığından rahatsız olayım?” ifadesini kullandı.

"Neden gülşen’den Sıla’dan rahatsız olmuyorum?"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Akalın’la hiçbir problemi olmadığını anlatan Yener, “Ona gıcık oluyorum. Daha doğrusu birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Onunla uğraşacak kadar boş vaktim yok. Benim hayatımla çok ilgileniyor. Demet’e zeytin dalı uzattım, kırmayacaktı. Onda barışçıl karakter yok. Hülya Avşar’ın dediği gibi sanatçıdan dost olmuyor. Kıskançlık, çekememezlik var. Neden gülşen’den Sıla’dan rahatsız olmuyorum. Çünkü onlar hayatımı gözetlemiyor. Demet, takip ediyor ve ne yapsam, laf sokacak bir şey buluyor” şeklinde konuştu. 

 

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