Hande Soral'dan hamilelik pozu: "Baby Demirci yolu yarıladı!"

19 haftalık hamile olan oyuncu Hande Soral, karnının belirginleştiği fotoğrafını, "Baby Demirci yolu yarıladı!" notuyla paylaştı.

Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

37 yaşındaki Demirci ile bebeklerinin ultrason görüntüsünü, takipçileriyle paylaşan 34 yaşındaki Soral'dan yeni fotoğraf geldi.

Hamileliğinde 19. haftaya giren Hande Soral, karnının belirginleştiğini gösteren fotoğrafı, "Baby Demirci yolu yarıladı!" notuyla paylaştı. Fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Soral'ın gönderisine; Hilal Altınbilek, İsmail Demirci, Selen Öztürk, Ceyda Ateş ve kardeşleri Bensu ve Bedirhan Soral yorum yaptı.